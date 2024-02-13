Akbank Genel Müdürü: 'Krediye olan iştah artabilir'

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, TCMB'nin Şubat başındaki zorunlu karşılıklara faiz uygulama kararı ile bankacılık sisteminin maliyet baskılarının desteklendiğini belirterek, bunun da krediye olan iştahı biraz daha yukarı çekeceğini söyledi.

Reuters
Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:26
Akbank Genel Müdürü: 'Krediye olan iştah artabilir'
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Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bankanın gelecek dönem hedeflerini paylaştı.

Gür, "Özellikle şubat başında alınan yeni kararlara bakarsanız, bankacılık sisteminin zorunlu karşılıklardan kaynaklı maliyet baskıları belli noktada desteklenmiş durumda. Bu krediye olan iştahı biraz daha yukarı çekebilir. Son dönemde, TL bilançoların üzerinde ciddi marj baskısı var; dolayısıyla bu marjın normalleştiği yerde doğal olarak büyüme sınırları içinde kalmak kaydıyla, talebin düşük olmasına rağmen, buralarda mutlaka imkan olacak" diye konuştu. Gür kararın, mevduat faizlerinde yukarı yönlü bir hareket oluşturduğunu da söyledi.

TCMB bir aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklara (ZK) üç ayda bir faiz uygulanacağını açıkladı. TCMB TL zorunlu karşılıklara ödediği faiz veya nema oranını Nisan 2022'de sıfıra indirmişti.

“ZORUNLU KARŞILIK ADIMI SONRASI MEVDUAT FAİZİNDE ARTIŞ OLDU”

Gür, kredi taleplerinin bir kısmının TL'den yabancı paraya dönmeye başladığını da belirterek, "Daha orta uzun vadeli kredileri konuşmaya başladık. Turizm sektörü 2024 yılında 60 milyar dolar gelir hedefliyor çok ciddi devinim... Şu sıralar konuştuğumuz iki veya üç tana önemli büyük proje var" diye konuştu.

Bankacılık sisteminin fonlama maliyetlerinde bir artış olduğunu, bunun da ister istemez mevduat faizlerini biraz aşağı çektiğini hatırlatan Gür, zorunlu karşılıklara faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde de yukarı yönlü bir hareket olduğunu ifade etti.

Gür, "Şu an itibarıyla kur korumalı mevduattaki müşterinin TL'ye dönüşümünü destekleyecek bir faize ulaşıldığını düşünüyorum" dedi.


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