Akbank uygulaması çöktü!
Akbank uygulamasını kullanan müşteriler, sosyal medya hesapları üzerinden çöktü diye paylaşımlar yapmaya başladı. Sabah saatlerinden beri yaşanan erişim sorunu, şu anda da hala devam ediyor.
Akbank uygulaması bu sabah saatlerinde çöktü.
Müşteriler, sosyal medya hesapları üzerinden çöktü diye paylaşımlar yapmaya başladı.
Sabah saatlerinden beri yaşanan erişim sorunu, şu anda da hala devam ediyor. Akbank, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
AKBANK, ERİŞİM SORUNU TWİTTER HESABI ÜZERİNDEN AÇIKLADI
Akbank uygulamasına erişemeyen kullanıcılar, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Birçok kullanıcı her ayın 15’inde benzer sorunları yaşadığını belirten paylaşımlar yaptı. Akbank uygulamasına genel olarak giriş yapılamıyor.
Akbank Destek de bir müşterisinin paylaşımına yanıt vererek resmi Twitter hesabı üzerinden şu açıklamaları yaptı
Merhaba, paylaşımınızda belirttiğiniz konu hakkında ilgili birimlerimiz çalışmakta olup, konunun en kısa sürede çözümlenmesi beklenmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.
AKBANK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Yaşanan aksaklıkla ilgili, “Akbank Mobil'de yaşanan kısa süreli kısmi yavaşlama giderilmiş olup, hizmetlerimiz tüm kanallarımızdan devam etmektedir” açıklaması yapıldı.
Video Haberler
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Benim edindiğim bilgi, Soylu'nun...'
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya cevap
- 'Ekmek paramı kazandığım simitler korudu...'
- Aleyna'yı ağır yaralayan kazada 'itiraz' kabul edildi
- Reuters'ın PKK haberine Çataklı'dan tepki
- BTP lideri Baş'tan dikkat çeken paylaşım
- Bu bant dökülen saçları geri çıkarıyor
- Kıyafetlerine dikkat çekti
- 'Bir saniye tahammül edemiyoruz'
- İnternet yasağı yasal mı?