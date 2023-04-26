AKO Jant IVECO’nun resmi tedarikçisi oldu

Yayınlanma: 26.04.2023 - 09:00

Güncelleme: 26.04.2023 - 09:00

Markadan yapılan açıklamaya göre, AKO Jant, ilk etapta IVECO’ya 15 bin adet jant tedariki yapacak, ikinci sene ise bu sayı ikiye katlanarak 40 bin adede ulaşacak. İşbirliğinin daha da ileri götürülmesi hedefinde olan AKO Jant, yeni geliştirilecek projeler ve yapılacak yeni anlaşmalarla tedarik adetlerini yıllar içinde artırmayı hedefliyor.

YERLİ SERMAYE

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Yönetim Kurulu üyesi S. Safa Özcan, ''AKO Jant’la otomotiv yan sanayi alanında yaptığımız yenilikçi üretim yatırımlarının karşılığını almaya devam ediyoruz. Yüzde 100 yerli üretim gücümüzle yurtiçinde ve yurtdışında büyümeyi sürdürüyoruz. IVECO ile yaptığımız işbirliği yeni yatırımlar için bizleri motive ediyor'' ifadelerini kullandı.

Özcan, IVECO ile yapılan anlaşma kapsamında tedarik edilecek ürünlerle ilgili bilgi vererek şöyle konuştu:

''IVECO için iki ayrı ebatta jant tedarik edeceğiz. Bunlardan biri AKO Jant’ın mevcut 9.00x22.5 ebadındaki kamyon grubuna yönelik serisi. Öncelikli olarak Dıştan Sübaplı Kamyon Jantımız olan 9.00x22.5 ebatlı jantın satışı yapılacak. Bu serimiz IVECO’nun Stralis modelinde kullanılacak.

Bunun yanı sıra 5.5x16 ebadındaki diğer seri için yeni yatırım yapacağız. IVECO Daily için yapılacak kalıp yatırımlarının akabinde üretim ve tedarik süreçlerini gerçekleştireceğiz. İş birliğimizin ilk yılında 15 bin adet ürün tedariki yapacağız. Yeni yatırımımızla birlikte ikinci yılda ise bu sayıyı 40 bin adede çıkaracağız.''

SAVUNMA SANAYİSİ İLE ÇALIŞIYOR

AKO Jant’ın ürün portföyü içerisinde, askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan hava ve kara taşıtlarının özel ihtiyaçlarına özel vasıflı tasarımları da bulunuyor. BMC askeri araçların bazı ölçülerinde tek tedarikçi olan firma, yerli bilgi birikimi ile dışa bağımlı olmadan; Nurol ve FNSS için butik jant üretimiyle de öne çıkıyor.