AKP, 2006’da destekler konusunda kendi çıkardığı Tarım Yasası’nı uygulamadı

26 Ekim 2021 Salı, 04:00

AKP’nin tarım politikaları nedeniyle tarım sektörü, artan maliyetler ve yetersiz destekler nedeniyle her yıl küçülüyor. 2006’da çıkan Tarım Yasası’nda “Bütçeden tarıma ayrılacak kaynak, gayrisafi milli hasılanın yüzde birinden az olamaz” kararına rağmen sektöre verilen destek hiçbir zaman bu oranı yakalayamadı. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, 2021’de bütçeden ayrılan desteklerin payının 1.6’da kaldığını belirterek 2022’de ise yüzde biri geçemeyeceğini açıkladı.

Kuraklığın vurduğu tarım sektörüne AKP politikalarının da darbe olduğunu dile getiren CHP milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, gelecek yılın bütçesinde yasaya göre 63 milyar TL olması gereken tarımsal desteklemelerin 25.8 milyar TL’de kalacağına dikkat çekti. Yıllara göre tarıma verilen desteği karşılaştıran Bakırlıoğlu’nun ortaya koyduğu veriler şöyle:

- 15 yıldır tarımsal destekler yüzde 1’in altında kalmıştır. 2021’de 1 trilyon 346 milyar lira olan bütçe toplamı, 2022’de 1 trilyon 751 milyar liraya yükseldi. Tarıma ayrılan pay, 51.5 milyar liradan 57.5 milyar liraya çıkmış.

- Türkiye’nin 2022 bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 30 artarken maalesef tarımın payı azaldı. Tarımın genel bütçe içindeki payının yüzde 3.8’den 3.3’e düşürüldüğünü görüyoruz.

‘BAKAN’IN HABERİ YOK’

- Tarımsal destekler için 2020’de 22 milyar, 2021’de 22 milyar, 2022’de de 25.8 milyar kaynak ayrıldı. Yani yüzde 17’lik bir artış var. Buna karşın maliyetlerdeki artış yüzde 100’ü aştı. 2020’de tarımsal desteklerin bütçe içindeki payı yüzde 2 iken 2021’de yüzde 1.6’ya, 2022’de ise yüzde 1.4’e düştü.

- TÜİK’e göre Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 28.74 arttı. Gübreye, ilaca yüzde 100’den fazla gelen zamlar, mazota üst üste gelen zamlarla bu enflasyonun nasıl düşük çıktığını merak ediyoruz.

- TÜİK’in dünyadan haberi olmadığını biliyoruz. Tarım Bakanı’nın ise hem dünyadan hem de TÜİK’ten haberi yok. Haberi olsa, tarımsal desteklemelere gelen farkın, TÜİK’in makyajlı tarımsal girdi eflasyonunun yarısından az olduğunu görürdü.

Bakırlıoğlu, “Doların 9 lirayı geçtiği bugünlerde döviz kuruna bağlı olarak gübre, ilaç ve mazot fiyatları daha da artacak. Önümüzdeki yıl çiftçinin cebinden daha fazla para çıkacak. Hükümet, Tarım Kanunu hükümlerini uygulamalıdır” dedi.