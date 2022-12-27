EYT düzenlemesinin bu hafta sonlanması bekleniyor

27 Aralık 2022 Salı, 07:06

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki düzenlemenin bu hafta içinde bitirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada yılbaşı gelmeden EYT konusundaki düzenlemeyi bitirmek istediklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Haber Global canlı yayınında yaptığı açıklamada ocak ayı gelmeden düzenlemeyi sonlandırmak niyetinde olduklarını söylemişti.

Bakan Bilgin’in açıklamasına göre EYT düzenlemesinden faydalanacak yaklaşık iki milyon kişi var.

EYT mevzusu kamuoyunda uzun zamandır yaklaşan seçimler öncesinde EYT’lilerin oylarını kazanmak için yapılması planlanan bir hamle olarak görülüyor.

Her ne kadar iktidar daha önce bu mevzuyu çözmekte istekli olmasa da muhalefetin EYT konusunda verdiği vaatler hükümetin de bu konuyu gündemine almasına yol açtı.

Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı çalışırken 8 Eylül 1999'daki bir yasal değişiklikten sonra emekli olma koşulları büyük oranda değişen kişilere deniyor.

Önceki mevzuata göre gün sayısını doldurduğu için emekli olabilecekken getirilen yaş zorunluluğuyla emekli olamayanlar bu adımın atılmasını bekliyor.

Bu düzenlemenin bütçeye getireceği yük, yaş şartı, prim gün sayısı ve hizmet yılı şartları gibi etkenleri göz önünde bulundurarak ve hesaplayarak bir düzenlemenin yapılması gerekliliği uzun zamandır bu meselenin çözülememesinde büyük bir etken.

Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda EYT yasasının kamuya yıllık maliyetinin 26 milyar TL olacağını söylemişti.

BBC Türkçe'ye konuşan EYT Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Şahin ise bu düzenlemenin bütçeye yükünün 8 milyar TL olacağına dair bir hesaplama yapıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, düzenlemede yaş aralığının olup olmayacağı ya da işverenlere gelecek olan maliyetin üstesinden nasıl gelineceğine dair konularda çalışmaların yapıldığını söyledi.

Bu hafta düzenleme tamamlansa bile TBMM’nin tatilde olması dolayısıyla Meclis gündemine gelmesi yeni yılı bulabilir.