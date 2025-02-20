AKP'den emekli ikramiyelerine ilişkin açıklama

Yayınlanma: 20.02.2025 - 18:16

Güncelleme: 20.02.2025 - 18:16

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Kars Milletvekili Adem Çalkın, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile beraber İklim Kanunu Teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirtti.

Güler, "İklim Kanunu ile şehirlerimizin iklim şartlarına uyum sürecinin güçlendirilmesini, ekonomimizin olumsuz sonuçlara dirençli hale getirilmesini, sektörlerin uluslararası rekabet gücünün arttırılmasını ve özellikle bütün sektörlerimizde daha temiz ve daha verimli bir üretim sürecinin ve zincirinin oluşturulmasını da amaçlıyoruz. Bu kanun teklifimizin yalnızca sanayi sektörünü değil, yaşadığımız şehirleri, tarımı, hayvancılığı ve yeşil alanları da koruyan bir yaklaşımla hazırlandığını ifade etmek isterim" dedi.

'HENÜZ ÇALIŞMA YOK'

Emekliye bayram ikramiyesine ilişkin soruya Güler, gündemlerinde henüz öyle bir çalışma olmadığını kaydetti.

Öte yandan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında emeklilerin bayram ikramiyelerinin artışına ilişkin görüşme yapılacağı yönünde bilgiler kamuoyunun gündemine gelmişti.