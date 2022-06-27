AKP'li belediyeden Kuran kurslarına milyonlar akmış!

27 Haziran 2022 Pazartesi, 09:28

İktidar ve yerel yönetimler, ekonomik kriz karşısında çaresiz kalan yurttaşı görmezden gelirken AKP’li Hasan Kılca’nın yönetimindeki Konya Karatay Belediyesi, son iki yılda beş mahalleye Kuran kursu inşa ettirmek için milyonlarca lira harcadı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Karatay Belediyesi’ne bağlı Yapı Kontrol Müdürlüğü, ilk olarak 20 Ağustos 2021 tarihinde Divanlar Mahallesi’nde Kuran kursu inşaatı için ihale açtı. İhalede yaklaşık maliyet 756 bin TL olarak belirlendi. Kurs inşaatı için en düşük teklifi 789 bin TL ile Temel Gürsel Bilgin’in şirketi verdi, ihaleyi de aldı. Şirketle 10 Eylül 2021 tarihinde sözleşme imzalandı.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, AKP’li belediye, aynı tarihlerde bu kez Fetih Mahallesi’nde Kuran kursu açmak için kolları sıvadı. Karatay Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 26 Ekim 2021 tarihinde “Fetih Mahallesi Kuran Kursu İnşaatı” başlığıyla açtığı ihalede, yaklaşık maliyet 3 milyon 998 bin TL olarak belirlendi. 3 milyon 880 bin TL ile en düşük teklif verilirken idare, 4 milyon 316 bin TL’lik teklif sunan Murat Kartal’ın şirketiyle el sıkıştı. Şirketle, belediye arasında 8 Aralık 2021 tarihinde sözleşme imzalandı.

AYNI AY İÇERİSİNDE BİR İHALE DAHA

AKP’li belediye, bu yıl 3 Mart tarihinde de Aziziye Mahallesi’ne Kuran Kursu inşa etmek için ihale düzenledi. Dört şirket inşaat için teklif verirken AKP’li belediye, 5 milyon 335 bin TL’lik teklifin sahibi Murat Kartal’ın şirketiyle ile anlaştı. Daha önce Fetih Mahallesi’ndeki inşaat işini alan Kartal ile 23 Mart tarihinde sözleşme imzalandı. İnşaatın süresi ise 28 Mart 24 Ağustos arasında olarak kaydedildi. Karatay Belediyesi, aynı ay içerisinde bir Kuran kursu inşaatı ihalesi daha açtı. Acıdört Mahallesi’ne yapılacak kurs binası için 21 Mart’ta ihale yapıldı. Yaklaşık maliyetin bir milyon 11 bin TL olarak belirlendiği inşaatı, 848 bin TL’lik teklifle Mustafa Erdoğan’ın şirketi üstlendi. Şirket ile idare arasında 18 Nisan tarihinde sözleşme imzalanırken inşaatın 19 Ağustos’ta tamamlanması istendi.

AKP’li belediyenin son Kuran kursu inşaatı için açtığı ihalenin tarihi ise 23 Mayıs oldu. “Yarma Mahallesi Kuran Kursu İnşaatı” için ihale düzenleyen Karatay Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, yaklaşık maliyeti 3 milyon 842 bin TL olarak açıkladı. İhale, 4 milyon 375 bin TL’lik telifle, Aktuna Gayrimenkul” isimli şirkete gitti. AKP’li belediye ile Aktuna Gayrimenkul arasında 24 Haziran tarihinde sözleşme imzalandı. Aynı firmanın daha önce de Karatay Belediyesi’nden 6 milyon 55 bin TL’lik üç ihale aldığı öğrenildi.