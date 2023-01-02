AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı ihracat rakamlarını açıkladı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 13:09

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 2022 yılı ihracat verilerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı toplantıyla İstanbul’da açıkladı.

Buna göre, 2022 yılı ihracatı geçen yıla göre yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolara çıktı.

“Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur” diyen Erdoğan, “Bundan 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olarak devraldığımız ihracatımızı tam 7 kat artırdık. Hedefimiz, Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesindeki yerini almasını sağlamaktır” dedi.

Milli parayla ihracat yapılan ülke ve bölge sayısının 197’ye ulaştığını söyleyen Erdoğan, “TL ile gerçekleşen dış ticaret hacmimiz 350 milyar TL’ye ulaştı” diye konuştu.

Almanya, ABD, Irak, Birleşik Krallık ve İtalya en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke oldu. En fazla ihracat artışı sağlanan ülkeler ise Rusya, Irak, ABD, Almanya ve Romanya olarak sıralandı.

PARİTE KAYNAKLI KAYIP YILLIK 14 MİLYAR DOLAR

Öte yandan Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.

Muş, Covid-19 döneminden bu yana önce tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ve sonrasındaki yüksek küresel enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve emtia fiyatlarındaki artışlara değindi.

“Tabii burada unutulmaması gereken husus, ihracattaki başarımız, aleyhimize olan parite etkisine rağmen elde edilmiştir” diyen Muş, “Paritenin etkisi ihracatımızda aşağı yönlü olarak aralıkta yaklaşık 700 milyon dolar, yıllık düzeyde ise 14 milyar dolar olmuştur. Yani, parite etkisine rağmen büyük bir ihracat başarısı yakalanmıştır” dedi.

Muş, ithalat tarafında küresel ekonomideki gelişmelerin yansımalarını gördüklerini, emtia fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığını belirterek, enerji fiyatlarındaki yükselişe değindi.

Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın ithalat faturasına ve dış ticaret dengesine olumsuz yansımayı sürdürdüğünü aktaran Muş, “Burada altını çizerek bir kez daha ifade etmek istiyorum ki ithalattaki artış büyük oranda küresel enerji fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Öte yandan, son dönemde altın ithalatında yaşanan yükseliş de ithalatımızdaki artışta etkili olmaktadır” şeklinde konuştu.