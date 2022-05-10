AKP'li Muhammet Emin Akbaşoğlu: 'Temmuzda memur ve emeklilerimizle ilgili iyileştirici düzenleme yapılacak'
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda, “Temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimiz ile ilgili gerçekten iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ve bu sıkıntıların, alım gücü artırılmak suretiyle giderileceğini, bu konuyla ilgili her türlü kanuni düzenlemenin yapılacağını ifade etmek isterim” dedi.
TBMM Genel Kurulu, bugün Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Genel Kurul’da söz alan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, şunları söyledi:
“Alım gücüyle ilgili şunu ifade etmek isterim ki Türkiye, hakikaten Covid-19 pandemisi nedeniyle, bütün dünyanın içerisinde bulunduğu sıkıntı nedeniyle üzerine düşen sıkıntıları görmektedir. İktidarımız, bu sıkıntıların aşılması ile ilgili her yeni paketi kamuoyuyla paylaşmaktadır. Alım gücünü artırmak suretiyle bütün vatandaşlarımızın durumunu iyileştireceğimizin bilinmesini isterim. Bu manada, temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimiz ile ilgili gerçekten iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ve bu sıkıntıların, alım gücü artırılmak suretiyle giderileceğini, bu konuyla ilgili her türlü kanuni düzenlemenin yapılacağını da ifade etmek isterim.”
HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- Van kedisinin sevimli yavruları
- Yangından etkilenen kediyi hayata döndürdüler
- Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü
- Soylu duyurdu: Yeni ehliyetlerde değişiklik
- IŞİD'e video ve fotoğraflarla darbe: 10 gözaltı
- Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığa tahliye
- Vergi dairesi önünde ateşe verdi
- Protestocular başbakanın evini yaktı!
- 'Telefon kazandım’ diye sevindi ama...
- Ev sahibi faturaları ödeyemeyen kiracıyı öldürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Vaka artışları var' dedi, tehlikeyi açıkladı
- Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
- Erdoğan'ın 'müjdesi' faizli konut kredisi çıktı!
- AKP'nin kalesinde ortalık karıştı
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Bankalara 'döviz talimatı' iddiası
- Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Erdoğan'a çok sert tepki: 'Beton yiyin'
- Saray'dan 'Özgür Özel' talimatı
- Özdağ, katıldığı panelde protesto edildi