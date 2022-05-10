AKP'li Muhammet Emin Akbaşoğlu: 'Temmuzda memur ve emeklilerimizle ilgili iyileştirici düzenleme yapılacak'

10 Mayıs 2022 Salı, 17:20

TBMM Genel Kurulu, bugün Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da söz alan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, şunları söyledi:

“Alım gücüyle ilgili şunu ifade etmek isterim ki Türkiye, hakikaten Covid-19 pandemisi nedeniyle, bütün dünyanın içerisinde bulunduğu sıkıntı nedeniyle üzerine düşen sıkıntıları görmektedir. İktidarımız, bu sıkıntıların aşılması ile ilgili her yeni paketi kamuoyuyla paylaşmaktadır. Alım gücünü artırmak suretiyle bütün vatandaşlarımızın durumunu iyileştireceğimizin bilinmesini isterim. Bu manada, temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimiz ile ilgili gerçekten iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ve bu sıkıntıların, alım gücü artırılmak suretiyle giderileceğini, bu konuyla ilgili her türlü kanuni düzenlemenin yapılacağını da ifade etmek isterim.”

HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.