AKP’li Sancaktepe Belediyesi'nden kreş fiyatlarına dev zam!

05 Temmuz 2022 Salı, 11:49

AKP’li Sancaktepe Belediyesi, belediyeye bağlı kreşlerin ücretlerine yüzde 54 zam teklifi hazırladı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün Olur’unu taşıyan teklif Meclisin onayına sunuldu.

Sancaktepe Belediye yönetiminin, kreş ücretlerine zam yapılmasıyla ilgi olarak hazırladığı teklif, Sancaktepe Belediye Meclisi’nin temmuz ayı toplantı gündemine sunuldu.

MilliGazete'nin haberine göre, Belediye Başkanı Şeyma Döğücü imzası ile Meclise havale edilen, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün teklifinde özetle şöyle denildi:

"Müdürlüğümüze bağlı Okul Öncesi Eğitim Merkezlerinin 2022 yılı Temmuz ayı itibariyle yeni belirlenecek ücret dahilinde öğrenci kabul ederek faaliyetlerine devam etmesi planlanmıştır.

Müdürlüğümüz Okul Öncesi Eğitim Merkezleri Ücret tarifesi iş bu yazı ekinde sunulmuştur. Gerekli karar ittihazı için yazımız ve eki ‘Okul Öncesi Eğitim Merkezleri Ücret Tarifesi’nin Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim."

Teklif ekinde yer alan ücret tarifesine göre, kreş ücretlerinin 650 TL’den 1000 TL’ye çıkarılması isteniyor. Belediye Meclisi’nin söz konusu teklifi aynen kabul etmesi durumunda kreş ücretleri yüzde 54 oranında(53,8) arttırılmış olacak. AKP, Mecliste çoğunluk oyuna sahip olduğundan, teklifin aynen kabul edilmesi bekleniyor.

19 BELEDİYE KREŞİ MÜJDESİ VERMİŞTİ

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, belediye seçimlerinden 3 ay önce, 24 Ocak 2019 tarihli Yeni Şafak gazetesinde yer alan açıklamasında, konuyla ilgili olarak şunları söylemişti:

“Alanında uzman bir kadroyla çalışıyoruz. Sokağa çıkıp vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Gençlerimizin isteklerine kulak veriyoruz. Esnafından vatandaşına nefes aldıracak ve istihdamı arttıracak projelerimiz var. Otopark, pazar yeri gibi eksikliklerin de farkındayız. Çeşitli sürprizlerimiz de olacak” dedi. Sosyal tabanlı projelere ağırlık verdiklerini ifade eden Döğücü, kreş eksikliğinin de altını çizerek 19 mahallenin 19’una da kreş yapılacağını müjdeledi.”

Seçileli yaklaşık 3,5 yıl olmasına karşın Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü henüz 2 tane kreş açtı. Meclis Mahallesi’nde, kedisinden önce yapına başlanan muhtarlık ve Şehit Aybüke Yalçın Bilgi Evi’nin bir kısmını kreş olarak açıldı. Başkan bir de Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde, Sinpaş’ın yaptığı “Kelebekia” projesinden belediye hizmet alanı olarak ayrılan parsel üzerinde bulunan iki katlı bir binayı kreş olarak düzenletti.