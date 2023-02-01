AKP'nin 2023 seçimleri öncesi açıkladığı kampanyalar konut piyasasında karmaşa yarattı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 06:28

Yıllık fiyat artışı yüzde 200’leri geçen konut piyasasında düğüm her geçen gün çözülemez hale geliyor. Hükümetin kredi kampanyaları soruna çözüm getirmediği gibi krizi de büyüttü. Kampanyaya başvuruların kısıtlı kaldığını buna rağmen fiyatların yüzde 20’ye yakın arttığını belirten sektör temsilcileri, ikinci el dahil yeni bir kampanya yapılmamasını ve yabancıya satışın zorlaştırılması istiyor.

800 BİN SINIRI GELMELİ

Konut piyasasını değerlendiren Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, satış anlamında piyasada önemli bir hareketlenme yaratmayan kampanyaların satış fiyatlarını ise artırdığını söyledi. Hükümete ikinci el konut konusunda baskı yapıldığını hatırlatan Taylan, bunun gerçekleşmesi halinde piyasanın daha da kötü olacağını belirtti. Taylan şunları söyledi: “Bu koşullar altında ikinci el konutlara dönük bir kredi kampanyası gelirse o evlerde de fiyat artışları hızlanır. Bunu bakanlık yetkililerine de ilettik. Piyasanın biraz sakinleşmesi lazım.”

Taylan, yabancıya satış konusunda da bakanlığa öneriler ilettiklerini belirterek şu bilgileri verdi: “Türkiye’yi iki veya üç bölgeye ayırmak gerek. Yabancıya satış sınırı da minimum 800 bin dolar olmak üzere 2 milyon dolara kadar çıkarılmalı.”

BİR KİŞİ BİLE BAŞVURMADI

Yeni kampanya yapılırsa fiyatların artacağını söyleyen bir diğer isim ise İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu oldu. “Benim İzmir’de 22 ofisim var son kampanya için bir kişi bile başvurmadı” diyen Güleroğlu, şöyle konuştu:

“Burada önemli olan fiyat artıranlara önlem almak. Bakan bey, ‘her şey kontrolümüzde fiyat artıranlar pişman olacak’ demişti ama kimseye bir şey olduğu yok.”

İstanbul Emlak Brokerları Kulübü Başkanı Ulvi Özcan ise şöyle konuştu:

“Bakanın ikinci el için çalışıyoruz demesi bile fiyatları artırdı. Bu gibi açıklamalar daha kapsamlı bir şekilde yapılmalı aksi takdirde piyasayı manipüle ediyor. Türkiye’nin kapsamlı bir konut politikasına ihtiyacı var.”

YABANCIYI DURDURUN

GEÇEN günlerde konut satış fiyatları ile emekli ikramiyelerini karşılaştıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, son 5 yılda yabancılara satılan konutların toplam metrekarelerinin 40 milyonu aştığını belirtti. Gökçe, “Yabancılara konut satışı toplam satışın yüzde 5’i oldu. Konut üretimi bu talebe yetişemiyor. Yabancılara satış durdurulmalı. Demografik değişimlere uygun sosyal konut üretimi başlamalı” dedi

AİDATLAR UÇUŞTA

Gayrimenkul teknoloji platfomu Tapusor, İstanbul’un 39 ilçesinde site içi ve site dışı aidat rakamlarını incelediği İstanbul Konut Aidat Raporu’nu yayınmladı. 2022 Ocak-2023 Ocak aylarının karşılaştırıldığı aidat raporuna göre, İstanbul’da ortalama aidatlar site içerisinde yüzde 107 site dışında yüzde 118 artış gösterdi. En yüksek aidat alınan ilçelerin başında 8 bin 575 TL ortalama ile Şişli, 7 bin 477 TL ile Büyükçekmece, 7 bin 334 TL ile Beşiktaş geliyor.