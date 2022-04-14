AKP'nin hedefindeki istatistik kurumundan 'susmayacağız' mesajı
AKP tarafından hazırlanan yasa taslağına göre, Türk ekonomisine dair istatistikleri TÜİK'ten izinsiz yayımlayanlara hapis cezası verilmesi öngörülüyor. AKP'nin bu kararla, Enflasyon Araştırma Grubu'nu hedef aldığını belirten Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "ENAGrup enflasyonu yayımlamaya devam edecek" dedi.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, tüketici enflasyonu Mart 2002'den bu yana yüzde 61,14 ile en yüksek seviyeyi gördü.
Bağımsız bir enflasyon araştırma grubu olan ENAG ise bu oranı yüzde 142,63 olarak duyurdu. TÜİK söz konusu grup hakkında daha önce kendisinin güvenini zedelediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. AKP'nin, rahatsızlık duyduğu alternatif istatistik yayımları için yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu iddia edildi.
"ENFLASYONU YAYIMLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada AKP tarafından hazırlanan yasa taslağına ilişkin olarak, "Tamı tamına bir saçmalık. Akıl dışı bir şey. Anayasa'da belirtilen hakların hiçbir zaman cezai bir kapsamla engellenmesi düşünülemez. ENAGrup enflasyonu yayımlamaya ve halkla bütünleştirmeye devam edecektir. Çünkü grup olarak doğru veriler sağladığımızı ve zengin bir veri listesi açıkladığımızı biliyoruz. Dolayısıyla bu kararlılığımızı sürdüreceğimizi vurgulamak isterim" dedi.
"ENAG'I SUSTURAMAYACAKLAR!"
AKP'nin konuya ilişkin kararının hedefinde ENAG'ın olduğunu söyleyen Ulusoy, "ENAGrup'un bütün gereklilikleri yerine getirdiği ortaya çıkınca, açtırmak istedikleri soruşturma ve davaların önü kapandı. Bu nedenle TÜİK kanunundaki 6. maddenin 3. bendine bir hapis cezası eklemeyi düşünüyorlar. Biliyorum ki bundan vazgeçecekler. Vazgeçmeseler de ENAG'ın susmayacağını, ENAG'ın artık sıradan bir ürün sunmadığını, kamu malı sunduğunu; yani enflasyonu, halkla birleştirdiğini söylemek isterim" dedi.
Video Haberler
- Ürünü iade etti: 4 yıl sonra icra geldi
- Genco Erkal beraat etti
- Trabzon'da heyelan yol kapattı
- Beyoğlu'nda yanan otobüsün sürücüsü konuştu
- Kocaeli'nde ÇED toplantısında arbede
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Osmaniye'de çift dilli yazıtlar
- Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
- Saray'dan ‘araç sayısı' sorusuna ilginç yanıt
- 8 Mart’ta gözaltına alınan 40 kadına dava açıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Galatasaray'ın tesislerinde Can Üner Merkez Kortu açıldı
- Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye rapor tepkisi
- Bursa'da çiftlikte yangın: 4 bin tavuk yaşamını yitirdi
- Giresun'da kadın cinayeti
- Var olmanın tarifsiz gerginliği eserlerine hayat veriyor
- Erken paydos eden balıkçılardan tepki
- Simone de Beauvoir'ı ölüm yıl dönümünde anıyoruz
- Hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı
- DAİB Başkanı Tanrıver'den aday açıklaması
- İBB'den toplu taşıma zammında öğrenci kararı