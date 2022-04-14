AKP'nin hedefindeki istatistik kurumundan 'susmayacağız' mesajı

14 Nisan 2022 Perşembe, 16:58

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, tüketici enflasyonu Mart 2002'den bu yana yüzde 61,14 ile en yüksek seviyeyi gördü.

Bağımsız bir enflasyon araştırma grubu olan ENAG ise bu oranı yüzde 142,63 olarak duyurdu. TÜİK söz konusu grup hakkında daha önce kendisinin güvenini zedelediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. AKP'nin, rahatsızlık duyduğu alternatif istatistik yayımları için yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu iddia edildi.

"ENFLASYONU YAYIMLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada AKP tarafından hazırlanan yasa taslağına ilişkin olarak, "Tamı tamına bir saçmalık. Akıl dışı bir şey. Anayasa'da belirtilen hakların hiçbir zaman cezai bir kapsamla engellenmesi düşünülemez. ENAGrup enflasyonu yayımlamaya ve halkla bütünleştirmeye devam edecektir. Çünkü grup olarak doğru veriler sağladığımızı ve zengin bir veri listesi açıkladığımızı biliyoruz. Dolayısıyla bu kararlılığımızı sürdüreceğimizi vurgulamak isterim" dedi.

"ENAG'I SUSTURAMAYACAKLAR!"

AKP'nin konuya ilişkin kararının hedefinde ENAG'ın olduğunu söyleyen Ulusoy, "ENAGrup'un bütün gereklilikleri yerine getirdiği ortaya çıkınca, açtırmak istedikleri soruşturma ve davaların önü kapandı. Bu nedenle TÜİK kanunundaki 6. maddenin 3. bendine bir hapis cezası eklemeyi düşünüyorlar. Biliyorum ki bundan vazgeçecekler. Vazgeçmeseler de ENAG'ın susmayacağını, ENAG'ın artık sıradan bir ürün sunmadığını, kamu malı sunduğunu; yani enflasyonu, halkla birleştirdiğini söylemek isterim" dedi.