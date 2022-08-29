AKP'nin kadro sözü havada kaldı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 02:00

İktidarın yaklaşık bir yıldır sözleşmelilere çeşitli vaatlerde bulunulan çalışmasının altından “kadro yerine iyileştirme” çıktı. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş konunun “sözleşmelilerin kadrolaşması” şeklinde olmadığını açıklaması, beklentiye sokulan yüzbinlerce personele “soğuk duş” etkisi oldu. Kurtulmuş’un açıklaması, içinde “kadro” ifadesi geçmeyen sözleşmeye imza atan Memur-Sen’i de “şok” etti.

Milyonlarca memur ile memur emeklisini kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi geçen yıl ağustosta Memur-Sen’le hükümet arasında imzalandı. Görüşmeler sırasında sendikalar tarafından sözleşmelilere kadro istemi dile getirildi. Bu konuda bir madde de sözleşmeye girdi. Toplusözleşmenin “Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin çalışma” başlıklı 52. maddesinde şöyle denildi:

“Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.”

‘KADRO’ KULLANILMIYOR

Sendikaların istemlerine karşın madde metninde “kadro” ifadesi yer almadı. Ancak sözleşmeyi bu haliyle imzalayan Memur-Sen, o günden bu yana da sözleşmelilere kadro geleceğini dile getiriyor. İktidar kanadı ise bir çalışma olduğunu söylemesine karşın ısrarla “kadro” ifadesini kullanmıyor. Diğer taraftan iktidar kamudaki güvencesiz sözleşmeli personel istihdamını sürdürüyor. Haziran itibarıyla kamudaki sözleşmeli personel sayısı 568 bin 368’e ulaştı. Artmaya da devam ediyor. Yüz binlerce sözleşmeli personel güvenceli kadrolu istihdam beklerken AKP Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş iktidarın hedefinin “kadro değil iyileştirme” olduğunu açıkladı.

Kurtulmuş, “Sözleşmelilerle ilgili meselede sözleşmelilerin kadrolaşması şeklinde değil ama sözleşmelilerin özlük haklarının kadrolularla neredeyse benzer noktaya getirilmesi konusunda da çalışmaların yapıldığını biliyorum. Bunları açıklamak ilgili bakan arkadaşlarımıza düşer” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilerle ilgili çalışma olduğunu söylüyor ancak “kadro” konusunda net bir ifade kullanmıyor.

MEMUR-SEN’E ‘ŞOK’

İktidardan gelen bu çıkış sözleşmeye imza atan Memur-Sen’de de “şok” etkisi yarattı. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Kurtulmuş’un açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Yazgan, “Biz toplusözleşme masasında iyileştirmeye değil, kadroya imza attık” dedi.

Sözleşmelilerle ilgili yalnızca iyileştirmeye yönelik bir düzenlemeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Yazgan, 6. Dönem Toplu Sözleşmesi ile karara bağlanan kadro meselesinin bir an önce yaşama geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yazgan, “3600 konusunda olduğu gibi sözleşmelilere kadro konusunda da duruşumuz nettir. Amasız ve fakatsız tüm sözleşmeliler kadroya alınana kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Yazgan’ın bu açıklamasına karşın Memur-Sen’in imza attığı toplusözleşmede sözleşmeliler için “kadro” ifadesi yer almıyor.