AKP'nin kurucusu Ayşe Böhürler bankayla davalık oldu

Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:33

Güncelleme: 22.05.2023 - 10:34

AKP’de aktif siyaset yürüten yazar ve televizyon programcısı Ayşe Böhürler, 2017 yılında daire satın almaya karar verdi. Karmen Yapı AŞ’nin Küçükçekmece Gölü kenarında inşa etmeyi planladığı ‘Blue Lake’ projesinde karar kılan Böhürler, 1+1 daireyi satın almak için şirketle anlaştı.

BANKA KREDİ VERDİ

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin aktardığına göre, Böhürler, projeden yatırım amaçlı olduğu tahmin edilen 1+1 büyüklüğündeki bir daireyi alma konusunda şirket ile anlaştı. Fiyat 645 bin lira olarak belirlendi. Böhürler 129 bin liralık ödemesini şirkete 6 Haziran 2017 günü yaptı. Kalan 516 bin lira için ise şirket, Böhürler’i, anlaşmalı olduğu Halk Bankası’na yönlendirdi. Banka, Böhürler’e, ‘bağlı kredi’ kullandırdı.

SATTIĞI DAİRELER ÜZERİNE KREDİ ÇEKTİ

Şirkete herhangi bir borcu kalmayan Böhürler, bankaya olan ödemelerini taksitler halinde yapmaya devam etti. Ancak bu süreç devam ederken Karmen Yapı mali sıkıntıya girdi. Şirket, satışını yaptığı ancak henüz tapu devrini yapmadığı birçok daireyi bankaya ipotek göstererek kredi çekti. Böhürler, ipotek gösterilen daireler arasında, satın aldığı dairesinin de olduğundan habersizdi.

Şirket, bankaya olan borcunu ödeyemedi. Karmen Yapı’nın sahibi Ömer Saçaklıoğlu’nun 2020 yılı ortasında vefatı ile grubun tüm şirketlerinde olduğu gibi Karmen Yapı’da da işler daha da kötüleşti. Banka, şirkete verdiği krediyi tahsil edemeyince ipotek koyduğu daireleri icradan sattı. Satılan daireler arasında Ayşe Böhürler aldığı dairenin de olduğu belirlendi.

KREDİNİN ÖDEMESİNİ TAMAMLADI

Böhürler yaşadığı sorunun çözümü için arayışa girse de yol alamadı. Bankaya olan ödemesini geçen yıl kasım ayında bitiren Böhürler dava açmaya karar verdi. Geçen 16 Mart’ta bankadan ‘borcu yoktur’ yazısı alan Böhürler, İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı.

HEM ŞİRKETE HEM BANKAYA DAVA

Dava dilekçesinde, bankanın sorumluluğuna işaret edildi. Alınan kredinin ‘bağlı kredi’ olduğu kaydedilerek, bankanın verdiği kredi nedeni ile dairesine ipotek koymamasının hukuka uygun olmadığını belirtti. Karmen Yapı AŞ ve Halk Bankası’na karşı açılan davada, yapılan ödemenin yasal faizi ile iadesi talep edildi.

Yapılacak yargılama sonrası, bankanın haksız bulunursa, Böhürler’in ödediği 516 bin lirayı faizi ile ödemesi gerekecek. Bu arada, hali hazırda Böhürler’in aldığı daire ise 4 milyon lira seviyesinde.