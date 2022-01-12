Alaattin Aktaş'tan kur korumalı mevduat açıklamasına tepki: 100 milyar aşılmış olsa bile

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, kur korumalı mevduata katılımın 100 milyar lirayı aştığı yönünde açıklamalara tepki gösterdi.

"Olacak olacak; hep cari fazla vereceğimiz günler de olacak!" başlıklı bir yazı kaleme alan Aktaş, "Resmi veriler lafla açıklanmaz" dedi.

Aktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın kur korumalı mevduata katılımın 100 milyar lirayı aştığına yönelik açıklamasını ise "Ciddi bir tutar olsaydı, tören düzenlenirdi, tören" diye değerlendirdi.

Alaattin Aktaş'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Peki bu uygulamaya vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği ve tutarın 100 milyar lirayı aştığı yönündeki açıklamalar ne oluyor? Kaldı ki 100 milyar gerçekten aşılmış olsa bile bu önemli bir tutar mı? Bankalarda yaklaşık 5 trilyon lira mevduat var. 100 milyar dediğiniz tutar, toplamın yalnızca yüzde 2’si! Bu mu yani yoğun ilgi!

Vatandaş bu uygulamadan yararlanmak için bankalara akın edecek; ama bu konudaki veriler ayak üstü yapılan açıklamalarla geçiştirilecek!

Ciddi bir tutar olsaydı, tören düzenlenirdi, tören!

Bir kez daha vurgulayalım:

- Resmi veriler lafla açıklanmaz. Bu tür açıklamalar ancak bilgi verme amacıyla yapılabilir, sonrasında bu verileri kayıtlarda görmemiz gerekir.

- BDDK ve Merkez Bankası’nın web sayfalarında mevduatla ilgili her tür detay var ama bu sayfalarda bugüne kadar kur korumalı mevduat ve TL’ye geçişe ilişkin tek bir sayı yer almadı. Bu veriler tüm detaylar kapsanarak web sayfalarında ilan edilmelidir.

- Hesapların ne kadarının doğrudan TL yatırılarak, ne kadarının DTH’den TL’ye dönülerek açıldığı belirtilmelidir.

Oysa biz bugüne kadar bırakın bu detayları, resmi bir veriyi hiçbir yerde görmedik, okumadık; yalnızca duyduk."