Alaattin Aktaş'tan kur korumalı mevduat için 'Dua edin tutsun' değerlendirmesi: 'Bu sözler itiraf'

10 Ocak 2022 Pazartesi, 10:15

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Kur korumalı mevduat' modelini Meclis'te anlatan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, 'Dua edin tutsun' demişti.

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, Murat Zaman'ın "Dua edin tutsun" sözlerini köşesinde değerlendirdi.

Aktaş, "Demek ki neymiş; bu ürün tutmazsa kur artmaya devam edebilir ve enflasyonla ilgili oynaklık dizginlenemezmiş... İyi de madem fiyat istikrarının en büyük tehdidi döviz, şu durumda dövizdeki dalgalanmayı kesmek için tutsun diye dua isteyeceğiniz böyle dahiyane formüllere başvurmak yerine kestirmeden gidip dövizi dalgalandırmasanız daha kolay olmaz mı? Madem bu gerçeği biliyorsunuz, niye gereğini yapmıyorsunuz?" diye sordu.

"İTİRAFTIR"

Aktaş'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu sözler bir anlamda “Biz gerçeğin farkındayız ama bunu daha yukarıya anlatamıyor ya da söyleyemiyoruz”un da bir itirafıdır.

Bakan Yardımcısı samimi bir açıklamada bulunmuş. Ama bu açıklama yıl içinde kurda ciddi sıçrama riski bulunduğunun da itirafı gibi. Açıklamayı bu yönüyle de iyi değerlendirmek gerek.

Dolayısıyla kurda yeni bir atak yaşandığı takdirde enfl asyonu yüzde 40’ların da çok üstünde görme durumumuz olabilir, bu da özellikle mevduat ve DİBS'teki reel kaybı daha da derinleştirebilir.

Murat Zaman, örtülü biçimde “Aman vatandaş kur korumalı hesaba geçsin de TL mevduatta her gün reel kayba uğradığını görüp dövize koşmasın” demek istemiş gibi.

İyi de vatandaş bu hesabı çok benimser, kur da tırmanırsa Hazine'nin yükü ne olacak?