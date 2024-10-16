Allianz Trade raporu: Türkiye'de 5 şirketten 1'i iflas edecek

Yayınlanma: 16.10.2024 - 13:02

Güncelleme: 16.10.2024 - 13:25

Allianz Trade, Küresel İflas Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, 2024 yılında küresel ticari iflaslarda yüzde 11 oranında keskin bir artış bekleniyor. İflasların, 2026 yılında yüksek seviyelerde istikrar kazanmadan önce, 2024’teki yüzde 9’un üzerine 2025 yılında yüzde 2’lik bir artış göstermesi öngörülüyor. Türkiye’de ise yüksek finansman maliyetleri ve ekonomik yavaşlama nedeniyle iflas oranının yüzde 20’ye ulaşması bekleniyor.

Allianz Trade’in raporunda, GSYH toplamları küresel toplamın yarısından fazlasını oluşturan birçok ülkede 2024 yılında iflasların çift haneli oranlarda artacağı vurgulandı.

KÜRESEL İFLASLARIN ARTIŞI BEKLENİYOR

Allianz Trade, 2024 yılı için Şubat ayında yayımladığı ilk raporunda küresel iflasların yüzde 9 artacağını öngörmüştü. Ancak son gelişmelerle birlikte bu tahmin, yüzde 2 puan artarak yüzde 11’e yükseldi. 2025 yılında ise yüzde 2’lik ek bir artışla zirve seviyeye ulaşması bekleniyor. İflasların 2026 yılına kadar artmaya devam etmesi ve yüksek seviyelerde kalması öngörülüyor.

ABD’de 2025 yılında iflasların yüzde 12, Almanya’da ise yüzde 4 artması bekleniyor. Her iki ülkede de 2026 yılında yüzde 4'lük bir düşüş öngörülüyor. Fransa ve Birleşik Krallık’taki yüksek iflas seviyelerinin 2026 yılına kadar daha ılımlı rakamlara gerilemesi bekleniyor. İtalya'da iflasların 2025’te yüzde 4 ve 2026’da yüzde 3 artacağı tahmin ediliyor. Çin’de ise ticari iflasların 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 6 artması öngörülüyor.

DÜNYA EKONOMİSİNİN YÜZDE 50’Sİ ETKİLENECEK

Çift haneli iflas artışları, küresel GSYH'nin yarısından fazlasını oluşturan ülkeleri vuracak. Yılbaşından bu yana, küresel ticari iflaslar yüzde 9 oranında artmış durumda. Allianz Trade’in 2024 iflas endeksinin küresel olarak 2016-2019 ortalamasının yüzde 13 üzerinde, ancak Küresel Finansal Kriz seviyesinin yüzde 11 altında kalması bekleniyor.

TÜRKİYE İFLAS ORANI BEKLENTİLERİ

Raporda Türkiye’deki iflas tahminlerine de yer verildi. Türkiye, firmaların yüksek finansman maliyetleri ve ekonomik yavaşlama ile karşı karşıya olduğu iki büyük pazardan biri olarak tanımlandı. Türkiye’de iflas oranının yüzde 20 olması bekleniyor.

Allianz Trade CEO'su Aylin Somersan Coqui, ticari iflaslardaki bu küresel inişli çıkışlı seyrin, kısmen durgun olan küresel talep, jeopolitik belirsizlikler ve dengesiz finansman koşullarından kaynaklandığını belirtti. Somersan Coqui, "Pandemi ve enerji krizi sırasında şirketleri iflaslardan koruyan destek perdesinin kalkmasıyla 'birikmiş' iflasların ortaya çıkması bunun bir açıklaması. Bu nedenle, GSYH toplamı küresel toplamın yarısından fazlasını oluşturan birçok ülke, 2024 yılında çift haneli iflas artışlarından etkilenecek ve küresel GSYH’nin üçte ikisini oluşturan birçok ülkede iflas seviyesi pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkacak" dedi.

İŞSİZLİK RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA OLAN SEKTÖRLER

Allianz Trade ekonomistlerinin raporunda, dünya çapındaki işletmelerin karşılaştığı riskler ve eğilimlere de yer verildi. Büyük iflas seviyesinin yeni bir rekor kırması, istihdam için büyük bir tehdit oluşturuyor. Rapora göre işsizlik riskiyle karşı karşıya kalan sektörler arasında inşaat, perakende ve hizmet sektörleri bulunuyor.

DÜŞÜK FAİZ ORANLARININ ETKİSİ

Para politikalarının kademeli olarak gevşetilmesinin bir miktar rahatlama sağlayabileceği ancak zor durumdaki işletmeler için bu durumun sihirli bir değnek olmadığı vurgulanıyor. Düşük faiz oranlarının borçlanma maliyetlerini azaltacağı, nakit akışını iyileştireceği ve karlılığı artıracağı ifade ediliyor. Allianz Trade iflas araştırmaları Baş Analisti Maxime Lemerle, şirketlerin yüksek faiz oranlarına uyum sağladıklarını belirterek, "Araştırmalarımız mevcut gevşeme döngüsünün kar marjlarını artırarak iflaslarda eksi 4 puanlık bir düşüşe yol açacağını gösteriyor" dedi.