Alman devi DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
DHL Group, MNG Kargo’nun hisselerinin tamamını satın almak üzere anlaşma imzaladı.
Alman lojistik grubu DHL Group, MNG Kargo'nun hisselerinin tamamını satın almak üzere anlaşma imzaladığını açıkladı.
Şirketlerden yapılan yazılı açıklamalarda satın alma bedeli belirtilmezken, anlaşmanın Türkiye'nin e-ticaret ve kargo sektörlerine bir ivme kazandıracağı ifade edildi.
2003 yılında kurulan MNG Kargo'nun, 27 aktarma merkezi, 800'in üzerinde şubesi ve yaklaşık 10,000 çalışanı bulunuyor.
İşlemin tamamlanması, Rekabet Kurumu ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun onayının ardından gerçekleşecek.
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