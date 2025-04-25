Alman ekonomisi alarm veriyor: İhracat beklentisi çakıldı!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 16:58

Güncelleme: 25.04.2025 - 16:58

Almanya'da, ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalata getirdiği yüksek gümrük vergilerinin etkisiyle, şirketlerin ihracat beklentisi nisanda son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için nisan ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Mart ayında eksi 2,3 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, nisanda 7,5 puan azalarak eksi 9,8'e düştü. Böylece endeks, 2020 Mayıs'ındaki Kovid-19 salgınının ardından görülen en düşük seviyeyi kaydetti.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, "ABD ile yaşanan gümrük vergisi anlaşmazlığı, ihracatta toparlanma umutlarını sekteye uğrattı" dedi. Wohlrabe, gümrük tarifeleriyle ilgili belirsizliğin durumu daha da kötüleştireceğini belirtti.

Almanya, özellikle otomotiv sektöründe zorlu bir dönem bekliyor. Trump’ın gümrük vergisi politikaları, ABD'nin Alman mallarına yönelik vergileri artırmasının ihracata dayalı Alman ekonomisini olumsuz etkileyeceği yorumlarına neden oluyor.