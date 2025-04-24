Alman ekonomisi için kötü haber: 2025’te durgunluk bekleniyor!

Alman hükümeti, küresel ticaret anlaşmazlıklarının etkisiyle ekonomik büyüme tahminlerinde değişikliğe gitti. Yeni öngörüler, büyüme beklentilerinin düşmesine ve işsizlik oranlarında artış yaşanmasına işaret ediyor.

Alman ekonomisi için kötü haber: 2025’te durgunluk bekleniyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 14:44

Alman hükümeti, ekonomik büyüme tahminini revize etti. Küresel ticaret anlaşmazlıkları nedeniyle artan belirsizliklerin büyümeyi engellemesi ve yatırımları azaltması sonucu, 2025'te yüzde 0,3'lük bir büyüme yerine durgunluk bekleniyor.

BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

2026 yılı için ise hükümet, ocak ayında öngörülen yüzde 1,1'lik büyüme tahminini biraz daha aşağı çekerek yüzde 1'lik bir artış öngörüyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Hükümet, bu yıl enflasyonun yüzde 2'ye, 2024'te ise yüzde 1,9'a düşmesini bekliyor.

 

Ekonomik zayıflık, işgücü piyasasında da olumsuz etkiler yaratacak. İşsizlik oranının bu yıl geçen yılki yüzde 6 seviyesinden yüzde 6,3'e yükselmesi, ardından 2026'da ise yüzde 6,2'ye gerilemesi öngörülüyor.


Etiketler: #Alman #Ekonomik büyüme #enflasyon

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