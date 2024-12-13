Alman bakandan Volkswagen'e uyarı: 'Ucuz araç üretin'

Yayınlanma: 13.12.2024 - 16:22

Güncelleme: 13.12.2024 - 16:22

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'e daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar üretme çağrısında bulunarak, "20 bin euroya bir elektrikli araç üretin. Adınız lüks değil, halk arabası olmalı" dedi. Habeck, Almanya'nın otomotiv sektöründeki geleceği hakkında uyarılarda bulunarak, Çin'den gelen rekabetin arttığına dikkat çekti.

'VOLKSWAGEN 20 BİN EURO'YA ARAÇ ÜRETMELİ'

Habeck, Handelsblatt tarafından düzenlenen "Sanayi Zirvesi 2024" konferansında yaptığı konuşmada, Çin'in otomotiv pazarına hızlı bir şekilde girmesinin endüstriye etkilerini değerlendirdi. Çin'in, özellikle güneş panellerinde olduğu gibi, pazara etkili bir şekilde girdiğini belirten Habeck, Almanya'nın elektrikli araç pazarını canlandırmak için daha fazla adım atması gerektiğini vurguladı. Buna örnek olarak, kullanılmış veya yeni elektrikli araç alımlarına yönelik şarj kredisi ve düşük ile orta gelir grupları için vergi teşviklerini gösterdi.

Ayrıca, Volkswagen'e yönelik talepleri doğrultusunda, uygun fiyatlı elektrikli araç üretmenin önemini yineledi. Habeck, "Volkswagen, 20 bin Euro'ya bir elektrikli araç üretmeli. Markanızın adı 'halk arabası' olmalı, lüks araç değil" şeklinde konuştu ve bu tür araçlara olan talebin giderek artacağını belirtti.

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ZAYIFLIĞI ENDİŞE VERİYOR

Alman otomotiv endüstrisi, son yıllarda Çin ve ABD'den gelen teknolojik yeniliklerle zorlu bir dönemden geçiyor. Çinli üreticilerin artan rekabeti ve Volkswagen'in işten çıkarma ile fabrika kapama planları, sektörün geleceği hakkında tartışmalara yol açtı. Bu gelişmeler, sektördeki zayıflamanın derinleşmesine neden oldu.

Alman otomotiv sanayisinin yaşadığı kriz, ülkenin rekabet gücünü kaybetmesine ve sektördeki istihdamın azalmasına yol açtı. Otomotiv sektörü Almanya'da toplam katma değerin yüzde 5'ini oluştururken, istihdamın yüzde 3'ünü sağlıyor ve gelir açısından ülkenin en büyük sanayi sektörü konumunda. Ancak 2023 itibarıyla sektörde istihdam yüzde 0,8 azaldı.

Alman otomobil üreticileri, geçen yıl 272,6 milyar euro değerinde ihracat yaptı, bu da toplam ihracatın yüzde 17,3'üne denk geliyor. Ancak, otomotiv sektöründeki zayıflama, Alman ekonomisinin büyüme hızını yavaşlatmaya devam ediyor.