Almanya'da yatırımcı güveni beklenenden fazla yükseldi

Almanya'da yatırımcı güveni, nisan ayında beklentilerin üzerinde yükselerek son iki yılın zirvesine ulaştı. Martta 31,7 puan olan endeks, bu ay 42,9 puana çıktı.

AA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 13:55
Almanya'da yatırımcı güveni beklenenden fazla yükseldi
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Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezinin (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin nisan ayı sonuçlarına göre, endeks, nisanda önceki aya oranla 11,2 puan arttı.

Martta 31,7 puan olan endeks, bu ay 42,9 puan seviyesine çıktı. Endeksin art arda 9. ayda da yükselmesi ve Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşması dikkati çekti. Piyasa beklentisi, endeksin nisanda 35,1 puana çıkması yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise nisanda önceki aya göre 1,3 puan artarak eksi 79,2 puan oldu.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, küresel ekonomideki toparlanmanın Almanya'ya yönelik beklentileri de artırdığını belirterek, "Katılımcıların yarısı ülke ekonomisinin önümüzdeki 6 ay içinde toparlanacağını öngörüyor." ifadesini kullandı.

Almanya'nın ihracat yaptığı ülkelerdeki durumun ve ekonomik beklentilere ilişkin değerlendirmelerin çok daha iyi olmasının da iyimserliğin artmasına katkıda bulunduğuna işaret eden Wambach, "Bu durum, diğer hususların yanı sıra, doların avro karşısında değer kazanması beklentisine de yansımaktadır." dedi.


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