Almanya 0.4'lük enflasyon karşısında teyakkuza geçti: Türkiye yüzde 44'ü görmezden geldi!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 17:56

Güncelleme: 16.01.2025 - 18:00

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya'nın 2024 yılı Aralık ayı enflasyon verilerini duyurdu. Verilere göre Almanya'da enflasyon, kasım ayında yüzde 2,2 iken aralık ayında yüzde 2,6'ya yükseldi. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,5 artış gösterdi.

Kasım ayına kadar yüzde 2,2 seviyesinde olan Almanya'nın yıllık enflasyonu, aralık ayında yüzde 2,6'ya yükseldi. Yapılan hesaplamalara göre, kasım ayından aralık ayına kadar geçen sürede yıllık enflasyon yüzde 18’lik bir artış gösterdi.

Avrupa genelinde ise 2024 yılı ortalama enflasyonu yüzde 2,2 olarak belirlendi. 2023'te bu oran yüzde 5,9, 2022'de ise yüzde 6,9 olmuştu.

İfo Enstitüsü'nün yaptığı Ekonomik Uzmanlar Anketi'ne (EES) göre, uzmanlar 2025 için Batı Avrupa'da ve Almanya'da yıllık enflasyonu yüzde 2,1 olarak öngörüyor. İfo Ekonomik Araştırma ve Tahminler Başkanı Timo Wollmershäuser, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Almanya savaş sonrası tarihinin en uzun durgunluk evresinden geçiyor. Ayrıca uluslararası bir karşılaştırmada da önemli ölçüde geride kalıyor" ifadelerinde bulunarak, Almanya'daki yüksek enflasyon oranlarına dikkat çekti.

TÜRKİYE’DE ENFLASYON DURUMU

Aralık 2024 itibarıyla Türkiye’de yıllık enflasyon oranları, farklı kurumlar tarafından farklı şekillerde açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 44,38 olarak hesaplanırken, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise bu oranı yüzde 83,40 olarak duyurdu. Açıklanan veriler arasında TÜİK ve ENAG enflasyon verileri yüzde 94'lık bir enflasyon farkı var.

Aylık enflasyon değişimleri de farklılık gösterdi. TÜİK verilerine göre, aralık ayında tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 1,03 artış yaşandı. ENAG verilerine göre ise aylık artış oranı yüzde 2,34 olarak belirlendi. TÜİK ve ENAG arasındaki farklar dikkate alındığında, yıllık enflasyonda yüzde 39,02, aylık enflasyon verilerinde ise yüzde 1,31’lik bir fark olduğu görülüyor.

TÜRKİYE'NİN AYLIK ALMANYA'NIN YILLIK ENFLASYONU

Almanya'nın aralık ayı enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 2,6 olarak açıklandı. Almanya'nın yıllık enflasyonu kasım ayından aralık ayına yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya yükselirken, Türkiye'nin ENAG verilerine göre aralık ayında enflasyon oranı, kasım ayına kıyasla yüzde 2,34 artış gösterdi. Bu durumda, Almanya'nın yıllık enflasyonu yüzde 2,6 iken, Türkiye'nin ENAG verilerine göre aylık enflasyonu yüzde 2,34 oldu.

Almanya, düşük oranlı enflasyon artışlarını bile yakından takip edip gerekli adımları atarken, farklı kaynaklardan gelen enflasyon verilerindeki tutarsızlıklar, ekonomik verilerin doğruluğu ve şeffaflığı konularında dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

ENFLASYONA KARŞI ALMANYA VE TÜRKİYE

Almanya'da son bir ayda enflasyondaki yüzde 0.4'lük artışa neden olan aralık verileri karşısında hükümetin endişesine karşın, madde sepetini dahi açıklama gereği duymayan TÜİK ile ENAG arasındaki korkunç fark ve bu farka rağmen TÜİK'in açıkladığı oranların ciddiye alınmaması tepki topladı. Enflasyon oranı görmezden gelinip artırılan emekli ve asgari ücretli maaşları, Türkiye'nin ekonomik gidişatında halkın endişesini artırdı. Ekonomi yönetimine duyulan güven azalmaya devam etti.