Sirena Marine'de grev önlendi: Son anda uzlaşma sağlandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Sirena Marine yat fabrikasında, greve saatler kala taraflar uzlaşmaya vardı. İşçilerin zam ve sosyal haklarına ilişkin anlaşma sağlandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yer alan Sirena Marine yat fabrikasında, grev kararının uygulanmasına bir gün kala taraflar toplu iş sözleşmesinde uzlaşmaya vardı.
Sendika, daha önce yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine 3 Şubat'ta greve gidileceğini açıklamıştı. Ancak grev kararının uygulanmasına saatler kala taraflar arasında anlaşma sağlandığı bildirildi.
UZLAŞMA SAĞLANDI
Sirena Marine yönetiminin yüzde 60 zam önerisine karşılık, Liman, Dok, Gemi Sanayii İşçileri Sendikası yüzde 100 zam talep etmişti. Taraflar, dün gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda yüzde 80 zam oranında uzlaştı.
Uzlaşma kapsamında ayrıca, işçilere 3,5 ikramiye, Kurban Bayramı yardımı olarak brüt 4 bin TL, aile yardımı 225 TL ve çocuk yardımı olarak da brüt 225 TL ödeneceği belirtildi.
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