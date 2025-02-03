Çiftay Madencilik işçilerinden 3 günlük grev: Taban ücret artışı talep ediliyor!
Çiftay Madencilik’te çalışan taşeron işçiler, taban ücretlerinin artırılmasını talep ederek 3 gün süren grev gerçekleştirdi. İşçiler, eşit işe eşit ücret ve sendikal hakların tanınmasını istedi.
Kayseri’nin Develi ilçesindeki Öksüt Madencilik’e ait altın madeninde, Çiftay Madencilik şirketine bağlı taşeron işçiler, taban ücretlerinin artırılması talebiyle üç gün süren bir grev gerçekleştirdi. İşçiler, 30 bin lira olan ücretlerinin 55 bin liraya çıkarılmasını istediklerini belirtti.
İŞÇİLER TABAN ÜCRET ARTIŞI TALEP EDİYOR
İşçiler, ücretlerinin yan haklarla şişirilmesini değil, doğrudan taban ücretinin artırılmasını talep etti. Düşük taban ücretlerinin, aldıkları zamlarla birlikte kendilerini mağdur ettiğini ifade eden işçiler, ücretlerinin yetersizliğinden dolayı büyük bir mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.
'HAKKIMIZI İSTİYORUZ'
Ayrıca, Çiftay Madencilik işçileri, aynı işi yapmalarına rağmen, ana firmada çalışan işçilerden daha düşük ücret aldıklarını da vurgulayarak, eşit işe eşit ücret talebinde bulundular. "Ana firmada çalışan işçiler 15 çeyrek altın ikramiye alırken, bize 1 çeyrek altın verildi. Bizim bu hakkımızı istiyoruz" diyen işçiler, adalet talep etti.
Grev sonrası, patron vekilinin tehditleri ve işçilerin sendika kurma taleplerinin engellenmesi ile eylem sona erdi. Çiftay Madencilik işçileri, sendikal hakların engellenmesi ve haksız ücret farklılıklarına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.
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