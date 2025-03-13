Altın alım satımında yeni dönem: Bakan Şimşek'ten önemli açıklama!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde artan kesme altın alım satımlarına yönelik yeni bir düzenleme getirdi. Bakan Şimşek, sektördeki suiistimalleri engellemeye yönelik adımların atılacağını açıkladı. Yeni mevzuat ile altın ticaretinde belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve uluslararası standartlara uyum sağlanması hedefleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde alım satımında artış yaşanan "kesme altın" için yeni bir düzenleme getiriyor. Standart dışı ve suistimale açık olan bu altın türleri için mevzuat çalışmaları tamamlandı. Bakan Şimşek, konu ile ilgili ek önlemler alacaklarını duyurdu.
KESME ALTININ SATIŞINA YENİ DÜZENLEME
Altın fiyatlarındaki artışla birlikte, "kesme altın" adı verilen ürünlerin alım satımında belirgin bir artış gözlendi. Çekili veya kesme altın şeklinde tanımlanan bu ürünler, standart dışı olması nedeniyle yatırımcıları yanıltabilir ve suiistimale açık hale gelebilir. Bakanlık, bu ürünlerin tanımının yapılması ve alım satımının belirli kurallara bağlanması için çalışmalarını tamamladı.
YENİ DÜZENLEMEYLE TÜKETİCİ KORUMA AMAÇLANIYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kıymetli maden piyasasında kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Şimşek, yapılan düzenlemelerle sektördeki belirsizliğin ortadan kaldırılacağını ve uluslararası ticaret standartlarına uyumun artırılacağını söyledi.
Bu adımlar, altın ticaretinde daha fazla şeffaflık sağlayarak, yatırımcıların güvenliğini artırmayı hedefliyor. Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde ek önlemlerle sektöre dair denetimlerin de artırılacağını duyurdu.
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