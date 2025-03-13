Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

13 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 13 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları...

Haber Merkezi
13 Mart 2025 Perşembe, 09:37
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 13 Mart 2025 Perşembe...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

BELİRSİZLİK ORTAMI TALEBİ ARTIRIYOR

ABD'de açıklanan enflasyon verisinin sağladığı destek ve tarife savaşlarının yarattığı belirsizlik ortamı altına olan talebi devam ettiriyor.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

Ons altın bu sabah 2 bin 947 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,37 artışla 2 bin 944 dolara yükseldi.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

Marex analisti Edward Meir, “3 bin doların bir sonraki mantıklı hedef olduğunu ve muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde ulaşılacağını düşünüyorum. 

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

TÜFE verileri cesaret vericiydi ancak tarife artışının henüz enflasyon verilerine yansımadığından şüpheleniyorum” dedi.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

ALTINDA DESTEK SEVİYESİ

Ons altın için bugün destek noktası 2 bin 927 dolarda, buranın aşağı kırılması halinde 2 bin 909 dolara kadar geri çekilme olabilir.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

Yukarıda direnç ise 2 bin 956 dolar, bu seviyenin geçilmesi halinde 3 bin dolar hedefine doğru ilerleyişin süreceği öngörülüyor.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş ise bu sabah yüzde 0,2 kayıpla 33,18 dolardan karşılık buluyor.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 466 TL

Çeyrek altın: 5 bin 757 TL

Cumhuriyet altını: 22 bin 933 TL

Ons altın: 2 bin 945 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 514 TL

Tam altın: 22 bin 629 TL

Gremse altın: 56 bin 849 TL

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