Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…
13 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 13 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 13 Mart 2025 Perşembe...
BELİRSİZLİK ORTAMI TALEBİ ARTIRIYOR
ABD'de açıklanan enflasyon verisinin sağladığı destek ve tarife savaşlarının yarattığı belirsizlik ortamı altına olan talebi devam ettiriyor.
Ons altın bu sabah 2 bin 947 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,37 artışla 2 bin 944 dolara yükseldi.
Marex analisti Edward Meir, “3 bin doların bir sonraki mantıklı hedef olduğunu ve muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde ulaşılacağını düşünüyorum.
TÜFE verileri cesaret vericiydi ancak tarife artışının henüz enflasyon verilerine yansımadığından şüpheleniyorum” dedi.
ALTINDA DESTEK SEVİYESİ
Ons altın için bugün destek noktası 2 bin 927 dolarda, buranın aşağı kırılması halinde 2 bin 909 dolara kadar geri çekilme olabilir.
Yukarıda direnç ise 2 bin 956 dolar, bu seviyenin geçilmesi halinde 3 bin dolar hedefine doğru ilerleyişin süreceği öngörülüyor.
GÜMÜŞTE SON DURUM
Gümüş ise bu sabah yüzde 0,2 kayıpla 33,18 dolardan karşılık buluyor.
Gram altın: 3 bin 466 TL
Çeyrek altın: 5 bin 757 TL
Cumhuriyet altını: 22 bin 933 TL
Ons altın: 2 bin 945 dolar
Yarım altın: 11 bin 514 TL
Tam altın: 22 bin 629 TL
Gremse altın: 56 bin 849 TL
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