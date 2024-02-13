Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 63 bin liraya çıktı.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:17
Altının kilogram fiyatı yükseldi
Abone Ol google-news

Altın piyasasında en düşük 2 milyon lira, en yüksek 2 milyon 63 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 63 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 57 bin 500 liradan tamamlamıştı.

Göz Atın
Altın yatırımcıları dikkat! Gram altında sınırlı düşüş... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 15 Ocak 2023 altın fiyatları...

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altında sınırlı düşüş... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 15 Ocak 2023 altın fiyatları...
Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın yükselişte... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 15 Ocak 2023 altın fiyatları...

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın yükselişte... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 15 Ocak 2023 altın fiyatları...

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 411 milyon 440 bin 429,24 lira, işlem miktarı ise 1.186,20 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 428 milyon 355 bin 178,72 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafinerisi, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ve İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.


altın haberleri Altın borsası haberleri Altın piyasası haberleri

İlgili Haberler

Altını kota üretimi vurdu

Altını kota üretimi vurdu
Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatlarında sınırlı düşüş! Gözler ABD enflasyonunda: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatlarında sınırlı düşüş! Gözler ABD enflasyonunda: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Şubat 2024 altın fiyatları...
Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Şubat 2024 altın fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İliç'teki maden faciasında yeni ayrıntılar: Anagold Madencilik'in sicili kabarık çıktı

İliç'teki maden faciasında yeni ayrıntılar: Anagold Madencilik'in sicili kabarık çıktı
Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…

Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…
'Uçan taksi' döneminin başlayacağı kent açıklandı

'Uçan taksi' döneminin başlayacağı kent açıklandı
Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?

Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?
CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu

CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu
Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle

Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle
Ünlü yer bilimciden Erzincan'daki faciaya ilişkin uyarı: Fırat'a ulaşması, bütün yaşamın bitmesi demek

Ünlü yer bilimciden Erzincan'daki faciaya ilişkin uyarı: Fırat'a ulaşması, bütün yaşamın bitmesi demek
Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi