Altını kota üretimi vurdu

Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:43

Güncelleme: 13.02.2024 - 10:43

Ekonomi yönetiminin cari açığı azaltmak için aldığı önlemlerden birisi olan altın ithalatına kota uygulamasına kuyumculuk sektörünün tepkisi devam ediyor. Kota nedeniyle üretimin talebe yetemediğini söyleyen Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın şunları söyledi:

"Cari açık altın ithalatına kota ile kapatılıyor. Ama altın ithalatı ülkeye zararı dokunan bir ithalat çeşidi değil. Cari açık telefon, bilgisayar gibi ithalat engellenerek de azaltılabilir. Bu ürünler nihayetinde 2-3 yıl sonra çöpe gidiyor. Ama ithal edilen altın işlenip katma değerle ihraç ediliyor. Yurttaşın birikim aracı oluyor, hane halkının ve ülkenin garantisi oluyor."

Yakın sektörün küresel ticarette altına ulaşımda sıkıntı yaşadığını da belirterek, "Rakiplerimiz altının kilogramı için 65 bin dolar öderken biz 68 bin dolar ödüyoruz. Bu da işçilik için yazdığımız ortalama 5 bin dolardan 3 bin dolara haksız yere elimizden alınması anlamına geliyor. Bu da kaçakçılığın önünü açıyor" dedi.

Sektörün ihracat rakamlarına da değinen Yakın, 2023 yılını yüzde 30’un üzerinde bir artışla 7.7 milyar dolar ihracatla kapattıklarını söyledi.

Bu rakama yabancı kredi kartları ile yapılan satışların eklenmediğini de hatırlatan Yakın, "Kredi kartları 3 milyar doları buluyor. Bir de 6-7 milyar dolarlık bavul ihracatı var. Bunları da ekleyince ihracatımız aslında 16-17 milyar doları buluyor. Ama maalesef kredi kartı satışlarımız bizim ihracat kalemimize yazılmıyor" diye konuştu.