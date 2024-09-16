Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın ve ons altın bugün ne kadar oldu? 16 Eylül 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:26

Güncelleme: 16.09.2024 - 11:26

Cuma günü, altının ons fiyatına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 1 artışla 2 bin 814 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 818 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 600 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 340 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma günü 2.586 dolar seviyesini görerek rekor kırmasının ardından bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 2.578 dolardan tamamlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2.582 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başlarken, yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik ipuçları vermesinin beklendiğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını 18 Eylül'de düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, indirimin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 600 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 550 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.