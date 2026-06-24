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Altın fiyatları kritik seviyelere geriledi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Haziran 2026 Çarşamba...

Altın fiyatları kritik seviyelere geriledi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Haziran 2026 Çarşamba...

24.06.2026 09:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatları kritik seviyelere geriledi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Haziran 2026 Çarşamba...

24 Haziran 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 24 Haziran 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Altın fiyatları, çarşamba günü düşüşünü derinleştirerek yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD’de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle doların değer kazanması, altın üzerinde baskı oluştururken yatırımcılar ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine ilişkin çelişkili açıklamaları da yakından izledi.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.080 TL
Çeyrek altın 10.105 TL
Cumhuriyet altını 40.235 TL
Ons altın 4.059 Dolar
Yarım altın 20.167 TL
Tam altın 40.716 TL
Gremse altın 102.104 TL

Spot altın yüzde 1 değer kaybederek ons başına 4.067,51 dolara geriledi. Gün içerisinde 11 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviyeyi test eden değerli metalde, ABD’de ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 1,6 düşüşle 4.083,90 dolara indi.

TRUMP'IN NÜKLEER DENETİM AÇIKLAMASINA TAHRAN'DAN İTİRAZ

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada İran’ın süresiz nükleer denetimleri kabul ettiğini söyledi. Ancak Tahran yönetimi, müzakerelerde bu yönde herhangi bir taahhütte bulunulmadığını belirterek kırılgan barış sürecine ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Taraflar arasında, İran'ın yurtdışında dondurulmuş fonlarına erişimini sağlayacak mekanizmanın ayrıntıları konusunda da görüş ayrılıklarının sürdüğü ifade edildi.

FED BEKLENTİLERİ ALTINDA SATIŞ BASKISINI GÜÇLENDİRDİ

Külçe altın, ABD-İsrail’in şubat ayı sonunda İran’a karşı başlattığı savaşın ardından yaklaşık yüzde 23 değer kaybetti. Bu gerilemede, yükselen enflasyon endişelerinin yerini ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağı beklentilerine bırakması etkili oldu. Geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen altın, faizlerin yükseldiği dönemlerde getiri sağlamadığı için yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Dolar endeksi, son bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkarak altını uluslararası yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdi.

PİYASALAR ÜÇ FAİZ ARTIŞINI FİYATLAMAYA BAŞLADI

CME FedWatch verileri yatırımcıların Fed’in bu yıl üç faiz artırımı yapacağını fiyatlamaya başladığını gösterdi. Geçen haftaki Fed toplantısı öncesinde piyasalar yalnızca bir faiz artışı bekliyordu.

GÖZLER ABD PCE VERİSİNDE

Piyasaların odağında, Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği ve perşembe günü açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi bulunuyor. Verinin, para politikasının geleceğine ilişkin yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,9 düşüşle ons başına 61,44 dolara geriledi. Platin yüzde 0,8 kayıpla 1.638 dolara, paladyum ise yüzde 0,8 düşüşle 1.227,41 dolara indi.

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