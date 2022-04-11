Altın fiyatları ne kadar oldu? (11 Nisan 2022)
Gram altın güne yükselişle başlayarak 921,7 liradan işlem görüyor
Kapanışı 923,4 liradan yapan gram altın güne artışla başlayarak 921,7 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1475 lira, Cumhuriyet altını ise 6115 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 921,6
Satış: 921,9
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Alış: 1.475,2
Satış: 1.512,0
Video Haberler
- Büyük orman vurgunu ortaya çıktı
- Amblem hırsızları böyle yakalandı
- Savcı, hakim ve avukatı taşıyan araç şarampole devrildi
- Dünyaca ünlü meydanda büyük panik
- Köpek tartışmasında görümce, gelini bıçakladı
- İstanbul'da korkutan yangın!
- TEM'de trafik kazası: 1 yaralı
- Ankara'da korkutan patlama: 1 işçi yaralı
- Fatih'te saat 05.00'te korku dolu anlar!
- Müşteri servisinde tepki çeken anlar
En Çok Okunan Haberler
- Dolmuş ücretlerine zam geldi
- Akarsu ve derelerden uzak durun çağrısı
- Büyük orman vurgunu ortaya çıktı
- Kayısı üreticilerine zirai don uyarısı
- Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında!
- Savaş ve barış
- Otomotivde üretim yüzde 12, ihracat yüzde 14 azaldı
- Trabzonspor’da şampiyonluk hesapları
- Antalya'da tur midibüsü devrildi
- 'Vatan haini' diyerek öğretmenlerini ihbar ettiler