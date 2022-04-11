Altın fiyatları ne kadar oldu? (11 Nisan 2022)

Gram altın güne yükselişle başlayarak 921,7 liradan işlem görüyor

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2022 Pazartesi, 10:06
Altın fiyatları ne kadar oldu? (11 Nisan 2022)
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Kapanışı 923,4 liradan yapan gram altın güne artışla başlayarak 921,7 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1475 lira, Cumhuriyet altını ise 6115 liradan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 921,6

Satış: 921,9

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 1.475,2

Satış: 1.512,0


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