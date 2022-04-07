Altın fiyatları ne kadar oldu? (7 Nisan 2022)
Altın fiyatları 7 Nisan 2022 itibarıyla, yeni haftaya yükselişle başladı. İşte gram altın, çeyrek altın ve ons altın güncel son fiyatları...
Ukrayna Rusya savaşındaki belirsizlik piayasalardaki tedirginliği her geçen gün artırırken güvenli liman olarak görülen altına ilgi beraberinde artmaya devam ediyor.
Gram altın güne 910 liradan, çeyrek altın ise 1476 liradan başlamıştı.
GRAM ALTIN
Gram altın fiyatları 7 Mart Pazartesi günü saat 12:33'te kaydedilen güncel verilere göre 920 lira alış ve 920.19 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın fiyatları 7 Mart Pazartesi günü saat 12:33'te kaydedilen verilere göre 1495 lira alış ve 1510,00 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ONS ALTIN FİYATI
Ons altın fiyatları 1925 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
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