Altın fiyatları ne kadar oldu? (7 Nisan 2022)

07 Nisan 2022 Perşembe, 09:44

Ukrayna Rusya savaşındaki belirsizlik piayasalardaki tedirginliği her geçen gün artırırken güvenli liman olarak görülen altına ilgi beraberinde artmaya devam ediyor.

Gram altın güne 910 liradan, çeyrek altın ise 1476 liradan başlamıştı.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 7 Mart Pazartesi günü saat 12:33'te kaydedilen güncel verilere göre 920 lira alış ve 920.19 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatları 7 Mart Pazartesi günü saat 12:33'te kaydedilen verilere göre 1495 lira alış ve 1510,00 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın fiyatları 1925 dolar seviyelerinde işlem görüyor.