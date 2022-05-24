Altın fiyatları ne kadar oldu? (24 Mayıs 2022)

24 Mayıs 2022 Salı, 10:46

Altın yükseliyor. Haftanın ikinci iş gününde en çok aranan cümle "altın neden yükseliyor, altın yükselmeye devam eder mi ve altının gramı 1000 lira olur mu?" soruları oldu.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 949,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,3 artışla 961,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.576 lira, Cumhuriyet altını da 6.438 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.856,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmeler ve resesyon kaygılarının yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli limanlara olan talebin arttığını kaydetti.

“FED EYLÜL'DE ARA VEREBİLİR”

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağında kalmaya devam ederken, dün Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic gelecek iki ay içinde beklenen yarım puanlık faiz artışlarının ardından enflasyon ve ekonomi üzerindeki etkiyi değerlendirmek için faiz artırımına eylülde ara vermenin mantıklı olabileceğini söyledi.

Bugün, devam eden Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.