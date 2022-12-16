Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 80 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 56 bin lira, en yüksek 1 milyon 85 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 1 milyon 80 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 517 milyon 520 bin 420,25 lira, işlem miktarı ise 6.107,95 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 656 milyon 90 bin 765,52 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatçı Metal Rafineri, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.066.500,00
|1.770,00
|En Düşük
|1.056.000,00
|1.760,00
|En Yüksek
|1.085.000,00
|1.814,05
|Kapanış
|1.080.000,00
|1.770,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.069.462,26
|1.778,99
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|6.517.520.420,25
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|6.107,95
|Toplam İşlem Adedi
|105
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