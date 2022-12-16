Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (16 Aralık 2022)

Altın, Fed'in agresif parasal sıkılaştırma patikasına beklentilerden daha uzun süre devam edeceğini işaret ettiği haftada negatif bir performans sergiledi. Altının gram fiyatı, 1.067 liradan işlem görüyor.

AA
16 Aralık 2022 Cuma, 11:12
Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (16 Aralık 2022)
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Altın, Fed’in agresif parasal sıkılaştırma politikasını yakın zamanda terk etmeyeceğini belirtmesinin ardından haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 1,6 değer kaybeden altının gram fiyatı günü 1.065,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.067 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.750 lira, Cumhuriyet altını da 7.120 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.780 dolardan işlem görüyor.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının gelecek dönemde faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesi ile resesyon endişelerinin güçlenmesi ve beklentilerin altında kalan makroekonomik verilerle piyasalarda oynaklığın arttığını söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.810 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


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