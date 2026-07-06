Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? 6 dev banka yeni rakamları duyurdu

Küresel finans kuruluşları Goldman Sachs, UBS, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank ve JPMorgan, 2026 yılına ilişkin altın fiyatı tahminlerini güncelledi.
Bankaların ons altın beklentileri 4.500 dolar ile 5.200 dolar arasında değişirken, tahminlerde merkez bankalarının rezerv alımları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve yatırımcı talebi belirleyici unsurlar olarak öne çıktı.
GOLDMAN SACHS: ONS ALTIN 4.900 DOLARA ÇIKABİLİR
Goldman Sachs, 2026 yıl sonu itibarıyla ons altının 4.900 dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor.
Banka, bu beklentisini merkez bankalarının güçlü altın alımlarını sürdürmesi ve gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini çeşitlendirmeye devam etmesine bağlıyor.
BANK OF AMERICA: YIL SONU TAHMİNİ 4.800 DOLAR
Bank of America, 2026'nın dördüncü çeyreğinde ons altının 4.800 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor.
Banka, yatırımcı talebindeki zayıflama ve Fed'e yönelik beklentilerin oluşturduğu baskı nedeniyle kısa vadeli altın tahminini aşağı yönlü revize etti.
MORGAN STANLEY: 5.200 DOLAR SENARYOSU
Morgan Stanley, 2026'nın ikinci yarısında ons altının 5.200 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.
Banka, bu seviyelerin görülebilmesi için altın ETF'lerine mevcut seviyelerin üzerinde güçlü fon girişlerinin gerçekleşmesi gerektiğini vurguluyor.
UBS'TEN 12 AYLIK ALTIN BEKLENTİSİ
UBS, önümüzdeki 12 aylık süreçte ons altının 5.200 dolar seviyesine ulaşabileceğini değerlendiriyor.
Bankaya göre Fed politikalarına ilişkin beklentiler, dolar üzerindeki baskının artması ve merkez bankalarının altın alımlarının yeniden fiyatlanması yükselişi destekleyebilir.
DEUTSCHE BANK'TAN 4.800 DOLAR TAHMİNİ
Deutsche Bank, 2026'nın dördüncü çeyreğinde ons altının 4.800 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor.
Banka, bu tahminini Fed beklentilerindeki yeniden fiyatlama süreci ile güçlü ABD makroekonomik verilerinin yatırımcı talebini sınırlayabileceği görüşüne dayandırıyor.
JPMORGAN'DAN DAHA TEMKİNLİ BEKLENTİ
JPMorgan, ons altının üçüncü çeyrekte 4.300 dolar, dördüncü çeyrekte ise 4.500 dolar seviyesine yükseleceğini tahmin ediyor.
Banka ayrıca, güçlü gelen ABD ekonomik verilerinin Fed'in beklenenden daha erken faiz artırabileceği beklentisini güçlendirmesi halinde altın fiyatlarına yönelik aşağı yönlü risklerin artabileceğine dikkat çekiyor.