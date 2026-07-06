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Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? 6 dev banka yeni rakamları duyurdu
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Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? 6 dev banka yeni rakamları duyurdu

6.07.2026 10:37:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? 6 dev banka yeni rakamları duyurdu

Küresel yatırım bankaları, altın fiyatları için 2026 yılına yönelik beklentilerini güncelledi. Bankaların tahminlerinde merkez bankalarının alımları, Fed'in para politikası ve yatırımcı talebi öne çıkan başlıca faktörler oldu.

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? 6 dev banka yeni rakamları duyurdu

Küresel finans kuruluşları Goldman Sachs, UBS, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank ve JPMorgan, 2026 yılına ilişkin altın fiyatı tahminlerini güncelledi.

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? 6 dev banka yeni rakamları duyurdu

Bankaların ons altın beklentileri 4.500 dolar ile 5.200 dolar arasında değişirken, tahminlerde merkez bankalarının rezerv alımları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve yatırımcı talebi belirleyici unsurlar olarak öne çıktı.

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? 6 dev banka yeni rakamları duyurdu

GOLDMAN SACHS: ONS ALTIN 4.900 DOLARA ÇIKABİLİR

Goldman Sachs, 2026 yıl sonu itibarıyla ons altının 4.900 dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? 6 dev banka yeni rakamları duyurdu

Banka, bu beklentisini merkez bankalarının güçlü altın alımlarını sürdürmesi ve gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini çeşitlendirmeye devam etmesine bağlıyor.

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? 6 dev banka yeni rakamları duyurdu

BANK OF AMERICA: YIL SONU TAHMİNİ 4.800 DOLAR

Bank of America, 2026'nın dördüncü çeyreğinde ons altının 4.800 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? 6 dev banka yeni rakamları duyurdu

Banka, yatırımcı talebindeki zayıflama ve Fed'e yönelik beklentilerin oluşturduğu baskı nedeniyle kısa vadeli altın tahminini aşağı yönlü revize etti.

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? 6 dev banka yeni rakamları duyurdu

MORGAN STANLEY: 5.200 DOLAR SENARYOSU

Morgan Stanley, 2026'nın ikinci yarısında ons altının 5.200 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? 6 dev banka yeni rakamları duyurdu

Banka, bu seviyelerin görülebilmesi için altın ETF'lerine mevcut seviyelerin üzerinde güçlü fon girişlerinin gerçekleşmesi gerektiğini vurguluyor.

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? 6 dev banka yeni rakamları duyurdu

UBS'TEN 12 AYLIK ALTIN BEKLENTİSİ

UBS, önümüzdeki 12 aylık süreçte ons altının 5.200 dolar seviyesine ulaşabileceğini değerlendiriyor.

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? 6 dev banka yeni rakamları duyurdu

Bankaya göre Fed politikalarına ilişkin beklentiler, dolar üzerindeki baskının artması ve merkez bankalarının altın alımlarının yeniden fiyatlanması yükselişi destekleyebilir.

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? 6 dev banka yeni rakamları duyurdu

DEUTSCHE BANK'TAN 4.800 DOLAR TAHMİNİ

Deutsche Bank, 2026'nın dördüncü çeyreğinde ons altının 4.800 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor.

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? 6 dev banka yeni rakamları duyurdu

Banka, bu tahminini Fed beklentilerindeki yeniden fiyatlama süreci ile güçlü ABD makroekonomik verilerinin yatırımcı talebini sınırlayabileceği görüşüne dayandırıyor.

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? 6 dev banka yeni rakamları duyurdu

JPMORGAN'DAN DAHA TEMKİNLİ BEKLENTİ

JPMorgan, ons altının üçüncü çeyrekte 4.300 dolar, dördüncü çeyrekte ise 4.500 dolar seviyesine yükseleceğini tahmin ediyor.

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? 6 dev banka yeni rakamları duyurdu

Banka ayrıca, güçlü gelen ABD ekonomik verilerinin Fed'in beklenenden daha erken faiz artırabileceği beklentisini güçlendirmesi halinde altın fiyatlarına yönelik aşağı yönlü risklerin artabileceğine dikkat çekiyor.

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