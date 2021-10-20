Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? (20 Ekim 2021)

20 Ekim 2021 Çarşamba, 10:17

Altın fiyatı 2021'in en yüksek ikinci seviyesinde bulunuyor. Son dönemde hızlı yükselişiyle dikkat çeken altın fiyatları uzun vadeli yatırımcılarını sevindirirken, yatırımını altına yapanlar kazanımlarını korumak adına altının nasıl seyredeceğini araştırıyor. Bugün serbest piyasada altın fiyatlarına bakıldığında, 24 ayar gram altın fiyatı 532 lira seviyesinde seyrediyor.

Sonbahara kademeli yükselişle başlayan ve son günlerde yükseliş hızını artıran altın fiyatları, bugün şu seviyelerden işlem görüyor:

Gram altın: 532 TL

Çeyrek altın: 870 TL

Yarım altın: 1740 TL

Cumhuriyet altını: 3577 TL

Gremse altın: 8700 TL

Ata altın: 3597 TL

Beşli altın: 17559 TL

İkibuçuk altın: 8641 TL

Ziynet altın: 3469 TL

"ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ 3 YILDA YÜZDE 40'I GEÇTİ"

Dünya'da yer alan habere göre, altının 2018'den bu yana çok iyi bir performans sergilediğini söyleyen Dünya Altın Konseri analistleri, "Covid-19 ilişkili karantina süreci sonrasında başlayan reflasyon ortamında emtia piyasalarının gerisinde kalmakla birlikte 2021'de ortalama 1.800 dolarla 2018 ortalaması olan 1.269 doların yüzde 42 üzerinde. Bu altına set çekebilir fakat bir önceki stagfl asyon döneminin başlangıcından önceki üç yıllık performans göz önüne alındığında altının etkilenmediği görülüyor. Öte yandan, kısa süreli olması beklenen stagflasyonu bir refl asyon sürecinin takip etmesi olasılığından bahsediliyor. Bu altını cazibesini yeniden azaltabilir. Ancak ekonomik modellemelerimiz, bu olasılığın biraz düşük olduğuna işaret ediyor." diyor.

RÜZGAR TERSİNE DÖNEBİLİR

ANZ Bank stratejistleri fiyatların bu yıl 1.850 dolara ulaşmasını ancak gelecek yıl ve sonrasında rüzgarın tersine dönmesini bekliyor. Reel getirilerdeki düşüşün, getirisi olmayan altının lehine olduğunu belirten bankanın uzmanları, Fed'in varlım alımlarında yaklaşan daralma süreci altın için negatif fakat daha yüksek enfl asyona karşı daha yavaş büyüme riski, düşük faizler altını halen stratejik olarak iyi bir yatırım yapıyor” diyor. Banka gelecek yıl geri çekilme yaşamadan önce fiyatların 1.850 dolara yükselmesini bekliyor.

ABN Amro ise olumsuz bir tablo çiziyor. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda ons altın fiyatında gerileme bekleniyor. Beklentiye gerekçe olarak küresel para politikalarında sıkılaşma, 2 yıllık Amerikan tahvil faizinde yükseliş ve dolarda değer artışı öngörüleri gösteriliyor. Raporda altının bu yılın sonunda 1.700, gelecek yılın sonunda ise 1.500 dolara ineceği tahmini yapılıyor. Raporda, “Değerli metaller, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle son dönemde zayıf seyrederken, zaman zaman gelen tepki alımlarına rağmen zayıfl ığın süreceğini düşünüyoruz” deniliyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Altının yılsonu beklentileri konusunda iki görüş var. Birincisi bazı analistler faiz artırımları ve tahvil geri alımları başladığında altının bundan etkileneceğini düşünüyor. Fakat altın sadece enflasyona karşı koruma aracı olduğunda tercih ediliyor. Dünyadaki jeopolitik gerginlikleri dikkate alacak olursak, altın bunlardan da destek alabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde altının yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini düşünüyorum. Benim beklentim 1800, belki 2000 bin dolar seviyelerini görebiliriz.