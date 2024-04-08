Altın fiyatlarında düşüş Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 8 Nisan 2024 altın fiyatları...

Altının gram fiyatı haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışın gerçekleştiren ons altında ise yükseliş sürüyor. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın ve ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 10:32
Altın fiyatlarında düşüş Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 8 Nisan 2024 altın fiyatları...
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Yatırımcıların gözdesi gram altın haftaya düşüşle başladı.

Gram altının fiyatı saat 10.25 itibariyle Foreks piyasalarında 2 bin 409 liradan işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 9 liradan Cumhuriyet altını ise 16 bin 491 liradan alıcı buluyor. 

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı geçen haftayı yüzde 4,3 değer kazancıyla 2 bin 330 dolardan tamamlaladı. 

Tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirmesinin ardından yeni haftaya da yükseliş eğilimiyle başladı ve şu sıralarda 2 bin 336 dolardan alıcı buluyor.


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