Altın fiyatlarında düşüş Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 8 Nisan 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 08.04.2024 - 10:32

Güncelleme: 08.04.2024 - 10:32

Yatırımcıların gözdesi gram altın haftaya düşüşle başladı.

Gram altının fiyatı saat 10.25 itibariyle Foreks piyasalarında 2 bin 409 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 9 liradan Cumhuriyet altını ise 16 bin 491 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı geçen haftayı yüzde 4,3 değer kazancıyla 2 bin 330 dolardan tamamlaladı.

Tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirmesinin ardından yeni haftaya da yükseliş eğilimiyle başladı ve şu sıralarda 2 bin 336 dolardan alıcı buluyor.