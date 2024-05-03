Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Ons altın fiyatı, haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanırken bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi yön belirleyici olacak. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 390 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları...

AA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:06
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Mayıs 2024 altın fiyatları...
Abone Ol google-news

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatında düşüş sürüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,3 altında başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 2 bin 390 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 900 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 300 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü kararlarının ardından varlık fiyatlarında yön arayışı devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

Hafta içinde Fed politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit bırakırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınan sinyaller fiyatlamaları zorlaştırıyor.

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Analistler, söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin arttığını belirtirken, bu sene bankanın faiz indirimine gideceğine de kesin gözüyle bakılmadığını söyledi.

Fiyatlamalar yatırımcıların yıl sonuna kadar yüzde 87 ihtimalle Fed'in bir kez faiz indirebileceğinin tahmin edildiğine işaret ederken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fed Başkanı Powell'ın son toplantıda özellikle iş gücü piyasasına atıfta bulunmasının ABD ekonomisinde bugün açıklanacak istihdam verilerinin önemini artırdığını kaydeden analistler, ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesinin bankanın enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırdığını bildirdi.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre nisanda enflasyon aylık yüzde 3,18 artarken yıllık yüzde 69,80 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise nisanda aylık yüzde 3,6, yıllık yüzde 55,66 arttı.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 270 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 330 ve 2 bin 380 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.


altın haberleri Cumhuriyet altını haberleri çeyrek altın haberleri ons altın haberleri

İlgili Haberler

Metro sapığı farklı bir taciz olayında yakalandı! Gözaltına alındı

Metro sapığı farklı bir taciz olayında yakalandı! Gözaltına alındı
İSO açıkladı: İmalat PMI eşik değerin altına geriledi

İSO açıkladı: İmalat PMI eşik değerin altına geriledi
Altında dikkatler Fed toplantısına çevrildi

Altında dikkatler Fed toplantısına çevrildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Süper bilgisayar tarih verdi! İnsanlığın sonu ne zaman gelecek?

Süper bilgisayar tarih verdi! İnsanlığın sonu ne zaman gelecek?
Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!

Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!
Özgür Özel yanıtladı: 1 Mayıs'ta Taksim'e niye yürümedi?

Özgür Özel yanıtladı: 1 Mayıs'ta Taksim'e niye yürümedi?
İzzet Yıldızhan’ın sürpriz paylaşımı: 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi

İzzet Yıldızhan’ın sürpriz paylaşımı: 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi
MHP, AKP ve İYİ Parti'den ortak önerge: Bahçeli'nin ismi verilecek

MHP, AKP ve İYİ Parti'den ortak önerge: Bahçeli'nin ismi verilecek
Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF’den imza sayısına jet yanıt!

Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF’den imza sayısına jet yanıt!
Uşak Belediye Başkanı Yalım’dan AKP’li Güneş’in iddialarına yanıt: ‘Asıl tecavüzü TÜGVA ve ÖNDER yapmıştır’

Uşak Belediye Başkanı Yalım’dan AKP’li Güneş’in iddialarına yanıt: ‘Asıl tecavüzü TÜGVA ve ÖNDER yapmıştır’
SOL Parti’den ‘1 Mayıs’ tepkisi: Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler…

SOL Parti’den ‘1 Mayıs’ tepkisi: Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler…