Altın fiyatlarında güncel durum: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 27 Mayıs 2026 Çarşamba...

İç ve dış piyasaları etkileyen altın ve döviz kurundaki hareketlilik, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Günün ilk saatlerinden itibaren yurttaşlar, “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor.
27 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla güncel altın fiyatları belli oldu. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
|Altın Türü
|Altın Fiyatı
|Gram altın
|6.647
|Çeyrek altın
|11.036
|Cumhuriyet altını
|43.980
|Ons altın
|4.502 dolar
|Yarım altın
|22.061
|Tam altın
|43.757
|Gremse altın
|109.728