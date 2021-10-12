Altın fiyatlarında son durum (12.10.2021)

12 Ekim 2021 Salı, 13:12

İstanbul Kapalıçarşı’da 508,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 509,00 liradan, 3 bin 353 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 374 liradan, 464,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 469,00 liradan, 3 bin 277 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 297 liradan, bin 632 liradan alınan Yarım Ziynet bin 649 liradan ve 820 liradan alınan Çeyrek Ziynet 825 liradan satılıyor.

