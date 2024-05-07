Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatlarında yatay seyir: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 410 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları...

AA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 10:16
Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatlarında yatay seyir: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Mayıs 2024 altın fiyatları...
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Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı  güne yatay seyirle başladı.

Altının yeni güne yatay seyirle başlayan gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla 2 bin 410 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 395 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 920 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının onsu ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 320 dolardan işlem görüyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin iş gücü piyasasının yavaş yavaş da olsa soğumaya başladığına ilişkin sinyaller vermesi enflasyon endişelerini azaltırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında son 23 yılın en yüksek seviyesine çıkardığı politika faizini bu sene indirmeye başlaması bekleniyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Bankanın yıl sonuna kadar yüzde 90 ihtimalle en az bir faiz indirimine imza atacağının öngörüldüğünü, bu adımın eylül ayında atılacağına yönelik beklentilerin öne çıktığını belirtti.

Enflasyon endişelerinin azalmasının tahvil faizlerindeki düşüşü desteklediğini dile getiren analistler, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini azalttığını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro bölgesinde perakende satışlar ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.


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