Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 8 Mayıs 2026 Cuma...

Spot altın yüzde 0,7 yükselerek ons başına 4 bin 719 dolara çıktı. Böylece haftalık yükseliş yüzde 2’nin üzerine taşınırken, ABD vadeli altın kontratlarındaki artış da dikkat çekti.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.879 TL Çeyrek altın 11.345 TL Cumhuriyet altını 45.137 TL Ons altın 4.719 dolar Yarım altın 22.655 TL Tam altın 45.069 TL Gremse altın 113.020 TL

ABD-İRAN GERİLİMİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

ABD ile İran’ın perşembe günü gerçekleştirdiği karşılıklı saldırılar, yaklaşık bir aydır devam eden ateşkes sürecinin en kritik sınavı olarak değerlendirildi. Ancak iki taraftan gelen “gerilimi tırmandırmak istemiyoruz” mesajları, piyasalardaki endişelerin sınırlı kalmasına katkı sağladı.

Analistler, yatırımcıların odağını Washington ve Tahran’dan gelecek açıklamalara çevirdiğini belirtiyor. Taraflar arasında yeni bir anlaşma ihtimalinin gündeme gelmesi ise altın fiyatlarında sert dalgalanmalara neden olabiliyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ GERİLEME ALTINI DESTEKLEDİ

Şubat ayı sonunda başlayan savaş sonrası petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, enflasyon endişelerini artırırken faiz beklentilerinin yukarı yönlü güncellenmesine yol açmıştı. Yüksek faiz beklentisi de getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturmuştu.

Son günlerde petrol fiyatlarında tansiyonun düşmesiyle birlikte altın fiyatları yeniden toparlanma eğilimine girdi. Uzmanlar, piyasalarda artık yalnızca jeopolitik risklerin değil, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentilerin de fiyatlandığını ifade ediyor.

GÖZLER ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Piyasaların yakından izlediği bir diğer gelişme ise bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. Verinin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası beklentileri üzerinde etkili olması bekleniyor.

Reuters anketine göre ABD’de tarım dışı istihdamın geçen ay 62 bin kişi artması öngörülüyor. Mart ayında ise tarım dışı istihdam 178 bin kişi artmıştı.

DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Altın fiyatlarındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti. Gümüş yüzde 1,6 değer kazanırken, platin ve paladyum fiyatlarında da yüzde 1’in üzerinde artış kaydedildi.