TÜİK mart rakamlarını duyurdu: Sanayi üretimi hem aylık hem yıllık bazda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart 2026 dönemine ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 5,6 geriledi. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 düşerken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 5,8 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA DA GERİLEDİ

Sanayi üretimi mart ayında bir önceki aya göre de düşüş gösterdi. Verilere göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,8 azaldı.

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 geriledi. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 düşüş kaydederken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,9 yükseldi.