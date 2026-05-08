TÜİK açıkladı: Nisan ayının en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu

8.05.2026 10:08:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri verileri, yatırımcıların tercihlerine göre kazanç ve kayıp tablolarını netleştirdi. Hisse senetleri kısa ve orta vadeli değerlendirmelerde en yüksek getiriyi sağlayarak öne çıkarken, döviz ve altın gibi geleneksel araçlar aylık bazda enflasyon karşısında değer kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verilerine göre, Nisan 2026’da aylık bazda en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

BIST 100 endeksi, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,05, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,04 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,08, Euro yüzde 0,73, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,60, Amerikan Doları yüzde 1,80 ve külçe altın yüzde 6,85 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,05, Euro yüzde 1,69, DİBS yüzde 2,55, Amerikan Doları yüzde 2,75 ve külçe altın yüzde 7,76 oranında reel kayıp yaşattı.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE DE BIST 100 ÖNE ÇIKTI

Üç aylık değerlendirmede de en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde görüldü. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1 oranında yatırımcısına kazanç sağladı.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,65 oranında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

ALTI AYLIK GETİRİDE BIST 100 İLK SIRADA

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,71 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,25 oranında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Yıllık değerlendirmede ise en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,41 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Yıllık bazda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 15,84, DİBS yüzde 9,40 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 3,26 oranında yatırımcısına kazandırdı. Euro yüzde 5,09 ve Amerikan Doları yüzde 8,69 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 12,53, DİBS yüzde 6,28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31 oranında reel getiri sağladı. Euro yüzde 7,80 ve Amerikan Doları yüzde 11,30 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı.

