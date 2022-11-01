Altın güne yükselişle başladı! Gram alın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (1 Kasım 2022)
Haftaya temkinli ve yatay seyirle başlayan altın, güne yükselişle başlamasının ardından gram fiyatı 985 lira oldu. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,6 değer kaybetti. Yarın açıklanacak Fed faiz kararlarının altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.
Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında oynaklığa neden olduğunu söyledi.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,6 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 978 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 985 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.625 lira, Cumhuriyet altını da 6.600 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.644 dolardan işlem görüyor.
FED'İN KARARI FİYATLARI ETKİLEYEBİLİR
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde piyasaların dalgalı bir seyir izlediğini kaydeden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarla gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasının beklendiğini ifade etti.
Fed'in bu hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin net bir yönelim bulunmuyor. Buna göre, Fed'in aralıkta yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 44 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
Bugün İngiltere ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 doların destek, 1.660 ve 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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