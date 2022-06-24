Altın günü düşüşle kapattı

24 Haziran 2022 Cuma, 16:58

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 18 bin 250 lira, en yüksek 1 milyon 20 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 20 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 976 milyon 702 bin 49,92 lira, işlem miktarı ise 960,01 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 60 milyon 309 bin 313,57 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: