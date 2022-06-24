Altın günü düşüşle kapattı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 20 bin 400 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 18 bin 250 lira, en yüksek 1 milyon 20 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 20 bin 400 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 976 milyon 702 bin 49,92 lira, işlem miktarı ise 960,01 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 60 milyon 309 bin 313,57 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.024.000,00
|1.820,00
|En Düşük
|1.018.250,00
|1.811,00
|En Yüksek
|1.020.500,00
|1.846,90
|Kapanış
|1.020.400,00
|1.832,10
|Ağırlıklı Ortalama
|1.019.227,16
|1.823,88
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|976.702.049,92
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|960,01
|Toplam İşlem Adedi
|62
Video Haberler
- Paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
- 'Saray'a yönelince ortaya çıktı'
- İstanbul'da uyuşturucu baskını: Evini seraya çevirmiş
- İmza atan Okan Buruk'tan samimi açıklamalar!
- 'O paraları Türkiye’ye getireceğiz'
- 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'
- İmamoğlu'ndan, İstanbullulara 'İstanbul Senin' çağrısı
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- Marmaris’ten yürek yakan görüntüler
- Bu da peruklu hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin oy oranında sert düşüş!
- Peker'den Ağar hakkında yeni iddialar
- Bakan Bilgin'den ara zam açıklaması
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul
- Erdoğan'dan gazetelere ilan
- Selman'ın selamı yanıtsız kaldı
- Erdoğan'dan Marmaris'te 'idam' çıkışı
- İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı
- 'Bu kez ciddi krizle karşıyayız'