Piyasalarda gün ortası: Euro, dolar, BIST ve altında son durum
BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükseldi, 41'i değer kaybetti. İstanbul serbest piyasada dolar 16.3900 liradan, Euro17.5630 liradan işlem görüyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 artışla 2.461,40 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,56 puan değer kazandı.
Dün 2.450,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,57 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 2.454,41 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.454,41, en yüksek ise 2.470,04 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,09, sanayi endeksi yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükseldi, 41'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Şişecam oldu.
ALTININ ONSU 1.860 DOLAR SEVİYESİNDE
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1.0720, sterlin/dolar paritesi 1.2604 ve dolar/yen paritesi 127,0 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 16.3900 liradan, Euro 17.5630 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.860 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0.3 azalışla 114.1 dolardan işlem görüyor.
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