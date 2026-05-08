Cumhuriyet Gazetesi Logo
Küresel gıda fiyatları üç aydır yükseliyor: Mutfak enflasyonunda baskı artıyor

Küresel gıda fiyatları üç aydır yükseliyor: Mutfak enflasyonunda baskı artıyor

8.05.2026 12:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Küresel gıda fiyatları üç aydır yükseliyor: Mutfak enflasyonunda baskı artıyor

Küresel gıda fiyatları artış eğilimini sürdürerek üst üste aylık bazda yükselmeye devam etti. Bitkisel yağ ve et kalemlerindeki maliyet artışları genel endeksi yukarı çekerken, şeker ve süt ürünlerindeki gerileme bu yükselişin ivmesini sınırlayan ana unsur oldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından açıklanan verilere göre, Küresel Gıda Fiyat Endeksi Nisan 2026’da yükselişini sürdürdü. Endeks aylık bazda artış kaydederek yukarı yönlü seyrini üçüncü aya taşıdı.

Verilere göre endeks, nisan ayında 130,7 puana çıkarak mart ayına göre 2,1 puan, yani yüzde 1,6 oranında arttı. Böylece artış hızının önceki aya kıyasla daha sınırlı gerçekleştiği görüldü.

BİTKİSEL YAĞ VE ET FİYATLARI YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ

Nisan ayında bitkisel yağlar, et ve tahıl fiyat endekslerinde artış yaşanırken, şeker ve süt ürünlerindeki düşüşler yükselişi kısmen dengeledi.

Gıda alt kalemlerindeki bu ayrışma, küresel fiyat endeksindeki artışın daha dengeli bir görünüm sergilemesine neden oldu.

YILLIK BAZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 puan, yani yüzde 2,0 oranında daha yüksek seviyede gerçekleşti. Buna karşın endeks, Mart 2022’de görülen zirve seviyesinin 29,6 puan (yüzde 18,4) altında kalmaya devam etti.

İlgili Konular: #gıda fiyatları

İlgili Haberler

Dört büyüklerin borsa performansı belli oldu: En çok değer kazanan kulüp hangisi?
Dört büyüklerin borsa performansı belli oldu: En çok değer kazanan kulüp hangisi? Borsa İstanbul’daki pay piyasalarında gözlenen yukarı yönlü ivme, halka açık spor kulüplerinin hisselerinde de etkili bir yükselişe kapı araladı. Şampiyonluk yarışı, stratejik sponsorluk anlaşmaları ve yönetimsel değişim süreçlerinin yatırımcı kararlarını şekillendirdiği bu dönemde, spor endeksi genel piyasa performansının üzerine çıkarak dikkat çekici bir kazanım sergiledi.
POS ile ödemede yeni dönem: O uygulama tamamen kaldırıldı
POS ile ödemede yeni dönem: O uygulama tamamen kaldırıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni düzenleme ile alışveriş süreçlerinde kağıt israfına ve ara formlara son veriliyor.
Bank of America’dan Türkiye ekonomisi raporu: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Bank of America’dan Türkiye ekonomisi raporu: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi Nisan ayı enflasyon verilerinin tahminlerin üzerinde açıklanmasıyla birlikte küresel finans devlerinden Türkiye ekonomisine yönelik yeni öngörüler gelmeye başladı. Enflasyonist baskıların sürdüğüne dikkat çekilen değerlendirmelerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair beklentiler ve enerji maliyetlerinin yıl sonu hedefleri üzerindeki etkisi analiz edildi.