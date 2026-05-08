Küresel gıda fiyatları üç aydır yükseliyor: Mutfak enflasyonunda baskı artıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından açıklanan verilere göre, Küresel Gıda Fiyat Endeksi Nisan 2026’da yükselişini sürdürdü. Endeks aylık bazda artış kaydederek yukarı yönlü seyrini üçüncü aya taşıdı.

Verilere göre endeks, nisan ayında 130,7 puana çıkarak mart ayına göre 2,1 puan, yani yüzde 1,6 oranında arttı. Böylece artış hızının önceki aya kıyasla daha sınırlı gerçekleştiği görüldü.

BİTKİSEL YAĞ VE ET FİYATLARI YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ

Nisan ayında bitkisel yağlar, et ve tahıl fiyat endekslerinde artış yaşanırken, şeker ve süt ürünlerindeki düşüşler yükselişi kısmen dengeledi.

Gıda alt kalemlerindeki bu ayrışma, küresel fiyat endeksindeki artışın daha dengeli bir görünüm sergilemesine neden oldu.

YILLIK BAZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 puan, yani yüzde 2,0 oranında daha yüksek seviyede gerçekleşti. Buna karşın endeks, Mart 2022’de görülen zirve seviyesinin 29,6 puan (yüzde 18,4) altında kalmaya devam etti.